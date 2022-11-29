一年多開16家實驗室 「核子華曦」疑壟斷核檢生意

內地新冠肺炎單日新增個案突破4萬宗，達40,052宗，其中廣東和重慶疫情仍然嚴峻，分別佔9,108及9,685宗。核酸檢測為內地防疫與「動態清零」的重要措施之一，甘肅蘭州上周五通報，蘭州「核子華曦實驗室」誤將核酸結果不確定人員標示為「陰性」，引起輿論廣泛關注，繼而有媒體發現，「核子華曦」在疫情期間急速擴張，單是今年就在各地註冊了16間實驗室，且並非第一次錯報檢測結果，亦曾多次違規被罰，卻仍能繼續承接政府和大學的核酸檢測項目。

因核子華曦引起的「核酸檢測或遭經濟壟斷化」話題，昨在微博登上熱搜榜第一位。網民認為，核子華曦的問題特別耐人尋味，名為「張珊珊」的核子華曦監事在內地註冊了35家核子華曦，巧合的是，每當一個城市有核子華曦註冊，沒多久當地就展開全民核酸檢測，「哪裡有她的公司，哪裡就有疫情」，其中被通報的蘭州核子華曦更是空殼公司，註冊資金1,000萬元(人民幣，下同)，實繳0元。

內地傳媒深入挖掘，證實張珊珊名下35間核子華曦之中，3家已註銷，30家全資屬於2012年成立、總部位於深圳的「深圳市核子基因科技」(下稱「核子基因」)，一家由核子基因持股30%，一家由核子基因創辦人張核子控股。報道指，核子基因除各處的「核子華曦」外，還擁有最少64家基因、生物等全資子公司，而根據各地中標公告，核子基因旗下公司自2020年2月起，先後為山東濟南、深圳等地提供核酸檢測服務。