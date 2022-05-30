一度絕跡中國 彩䴉首現身四川瀘州即被射殺 疑犯：想食野味

數量稀少又極少出現在四川南部的國家一級保護動物「彩䴉」，近日首次現身瀘州瀘縣一處稻田，就遭到一班想食野味的人獵殺。幸剛好有一班觀鳥愛好者在場，將案發經過拍下，交給警方，為彩䴉「報仇」。

中國瀕危動物紅皮書曾宣布彩䴉在中國絕跡，因為當時彩䴉棲息的沼澤和河湖面積縮減及環境污染嚴重，已連續多年未在中國觀測到彩䴉蹤跡，直到2009年才在中國境內重見彩䴉。內地「封面新聞」報道，瀘州一名觀鳥愛好者上周二首次在瀘縣海潮鎮紅合村一處稻田邊發現一隻彩䴉後，在鳥友群組發布消息，吸引當地及周邊城市不少同好去觀彩䴉。一眾鳥友上周三去到該處稻田附近，靜待彩䴉飛到一群白鷺之中後，舉機等待最佳拍攝時刻，未料此時突然有兩輛私家車駛近。

彩䴉疑似太累 危險將臨時未有飛走

為怕對方驚擾到彩䴉，鳥友對著兩輛車揮手，示意他們退後。不過，對方似乎未有看見，一名男子更下車走向彩䴉，「那群白鷺都飛走了，但是彩䴉站在那不動，也許是長途遷徙累了……以為他們也是觀鳥愛好者，去驚動鳥兒讓他們飛起來，這樣拍出來的照片更靈動」，直到響起「砰」一聲，鳥友才驚悉對方是來打獵。

鳥友隨即將鏡頭對準該名男子猛拍。只見該名男子拿出布袋，將死了的彩䴉裝進去，再返回車上，笑著向同伴舉起彩䴉屍體炫耀。鳥友將兩輛私家車車牌和車上眾人清楚拍下後，馬上報警，並迅速駕車離開。