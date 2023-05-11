一念之差｜獎券行老闆打錯號碼客人拒要　自掏荷包買下竟中33萬

相信不少人都試過買獎券時劃錯號碼，但付款時會買還是不買呢？中國四川省自貢市大安區廣華一間獎券行的老闆因為打錯號碼，下單的客人拒絕買下，他只好自掏荷包買下，加上要倒貼，還有點不開心，詎料那張獎券竟然中了30萬人民幣(折合約33萬港元)，令他既興奮又感嘆這次「純屬運氣」。

綜合報道，事發於上周三(3日)晚上8時17分，獎券行姓朱老闆表示，因為是獎券開獎，有很多客人上門，其中一名40多歲的婦人、光顧了5、6年的老顧客來買獎券。朱老闆說，平日比較忙會叫客人將號碼寫下來，避免打錯，那天可能那女顧客趕時間，直接唸給他聽，一共要打4注排列3，分別是224、221、223、220，但是他以為是排列5，誤將「4注排列3」打成「3注排列5」，打出來變成22421、22423、22420他卻，3倍倍投，共18元人民幣。