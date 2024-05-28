一樽2L可樂灌落肚隔日即「心臟驟停」急搶救 醫生：誘發低血鉀症

天氣熱，來口冰涼碳酸飲料最解暑！近日中國福建福州一名男子卻因為將整瓶2L可樂灌下肚，出現全身乏力、無法行走，甚至就醫過程中一度心臟驟停得急搶救，其原因竟是過量飲用碳酸飲料誘發「低血鉀症」。
一口氣喝下2L可樂後感到全身無力
據《南方網》報導，福州王先生（化名）是個90後（即1990年以後出生），事發前一天，他一口氣喝下了將近2L的可樂後，突然感到全身無力，連走路都很困難，家人將他緊急送往福建省老年醫院急診醫學科。
經檢查，王先生的血鉀濃度僅為1.93mmol/L，遠低於正常標準3.5-5.5mmol/L，屬於危急值，就醫過程中還一度誘發心律失常出現室顫心跳驟停。急診醫學科副主任黃浩醫生迅速進行除顫、心肺復蘇及補鉀治療，最終助王先生脫離危險，康復出院。
低血鉀症嚴重可危及患者生命
醫生提醒，鉀是人體內不可或缺的微量元素，對於維持細胞新陳代謝、調節滲透壓和酸堿平衡至關重要。但可樂中的碳酸鹽、糖分和咖啡因等成分，在過量攝入時可能促進鉀離子的流失，增加低血鉀症的風險。碳酸飲料中的碳酸鹽可導致代謝性堿中毒，同時其中的糖分可刺激胰島素分泌，均可促進細胞外鉀向細胞內轉移，使血鉀降低；咖啡因則具有利尿作用，可能增加腎臟排鉀量。這些因素共同作用引發低血鉀症。
低血鉀症不僅會引起心臟問題、肌肉無力，還可能導致腎功能障礙、排尿困難、嘔吐、胃腸道麻痹。根據病情程度，可進一步分為輕度低鉀、中度低鉀和重度低鉀，在嚴重的條件下，低鉀血症可能危及患者生命。
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