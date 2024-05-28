一樽2L可樂灌落肚隔日即「心臟驟停」急搶救 醫生：誘發低血鉀症

據《南方網》報導，福州王先生（化名）是個90後（即1990年以後出生），事發前一天，他一口氣喝下了將近2L的可樂後，突然感到全身無力，連走路都很困難，家人將他緊急送往福建省老年醫院急診醫學科。

天氣熱，來口冰涼碳酸飲料最解暑！近日中國福建福州一名男子卻因為將整瓶2L可樂灌下肚，出現全身乏力、無法行走，甚至就醫過程中一度心臟驟停得急搶救，其原因竟是過量飲用碳酸飲料誘發「低血鉀症」。

一口氣喝下2L可樂後感到全身無力

據《南方網》報導，福州王先生（化名）是個90後（即1990年以後出生），事發前一天，他一口氣喝下了將近2L的可樂後，突然感到全身無力，連走路都很困難，家人將他緊急送往福建省老年醫院急診醫學科。

經檢查，王先生的血鉀濃度僅為1.93mmol/L，遠低於正常標準3.5-5.5mmol/L，屬於危急值，就醫過程中還一度誘發心律失常出現室顫心跳驟停。急診醫學科副主任黃浩醫生迅速進行除顫、心肺復蘇及補鉀治療，最終助王先生脫離危險，康復出院。