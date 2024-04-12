一碼通深港教學｜深圳地鐵或巴士支付方式 AlipayHK大灣區乘車攻略

港人北上內地，交通出行愈來愈方便了。6月1日「一碼通深港」正式上線，港人只要用AlipayHK（香港支付寶）就可以乘搭深圳巴士；而深圳市民亦可以使用內地支付寶、深圳通在香港乘搭地鐵、巴士，深港兩地全面實現乘車「一碼通」。沒有內地電子支付Apps，只有AlipayHK如何在內地坐車？AlipayHK近年積極推動大灣區交通互聯互通，除了深圳外，不少大灣區內城市都已能夠使用。本文從開立程式開始，手把手展示如何使用AlipayHK在大灣區搭乘交通工具及乘車優惠。 「一碼通深港」｜AlipayHK、深圳通互聯互通 一個QR Code巴士地鐵通行 在深圳市交通運輸局指導下，深圳市深圳通有限公司與支付寶、AlipayHK等公司合作升級深港交通支付互認功能，即「一碼通深港」。從2023年6月1日開始，使用AlipayHK、支付寶、深圳通任何一個App，即可在深港兩地掃碼乘坐所有交通工具，包括巴士和地鐵線路（除香港機場快線外）。即是說，以往到大灣區要開通內地版支付寶、深圳通，或現金購票才可以乘坐地鐵及巴士，現在只要使用香港版支付寶就可以在內地乘坐公共交通工具，甚至「call」車也可以。

「一碼通深港」上線，用AlipayHK app 即搭深圳公共交通工具；而內地居民來到香港亦可以用深圳通在香港搭乘港鐵及巴士。（網上圖片)

「一碼通深港」｜以香港身份證認證 開通跨境乘車碼即刻使用 如何使用AlipayHK呢？ 首先，在手機下載「AlipayHK」程式並註冊登入，然後在主頁的「應用中心」中揀選「跨境專區」，找到「公共交通跨境乘車碼」後再選擇深圳及「深圳通」，並點擊「去啟用」，即可按指示進行身份認證。

「一碼通深港」｜開通需要實名認證 上載證件兼自拍 身份認證共分3部份，分別是身份證掃瞄、自拍認證，以及填寫住址等個人資料，只要跟隨指示進行即可。最後，只要完成自動付款授權確認後，實名認證便告完成。完成後即會生成獨一無二的個人二維碼，日後乘車時，就是用這個二維碼來掃描及付款。 除了深圳外， AlipayHK現時亦能在部分大灣區城市用作乘車碼乘搭該市的交通工具，例如佛山便有「廣佛通乘車碼」、廣州「羊城通乘車碼」，以及中山「中山通乘車碼」。使用時，只要像深圳通一樣，啟用和登記就可以了。

「一碼通深港」｜AlipayHK夥滴滴出行 內地call車實時匯率結算 公共交通工具外，AlipayHK還可以「call」的。在AlipayHK點擊「的士 滴滴出行」，通過小程式輸入想到的位置，系統便為你聯絡附近的網約車，情況就好像在香港以手機「call」Uber相似。至於深圳市民在香港乘坐香港鐵路或巴士時，只要在深圳通或支付寶App內切換至「香港」，領取「香港乘車碼」的二維碼，掃碼入閘或付款便可。 值得留意的是，不論是在香港或深圳，使用AlipayHK乘車付款，車費都是以當地貨幣支付，並按實時匯率結算。若想知道當天匯率的話，只要點擊「Alipay+Rewards」就可以查詢。