丁薛祥接見港澳青年代表團　指是祖國建設的「新鮮血液」

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，下午在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。丁薛祥開場發言表示，很高興有機會和這麽多港澳青年朋友見面交流，看到他們朝氣蓬勃、活力四射，讓他感受到港澳更美好的未來。他指港澳青年亦是祖國建設的「新鮮血液」，青年發展好，祖國事業就會發展好，又指他關注青年在學業、就業、創業和置業的困難，希望為青年創造更多發展機遇。