丁薛祥接見港澳青年代表團　指是祖國建設的「新鮮血液」

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，下午在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。丁薛祥開場發言表示，很高興有機會和這麽多港澳青年朋友見面交流，看到他們朝氣蓬勃、活力四射，讓他感受到港澳更美好的未來。他指港澳青年亦是祖國建設的「新鮮血液」，青年發展好，祖國事業就會發展好，又指他關注青年在學業、就業、創業和置業的困難，希望為青年創造更多發展機遇。
丁薛祥指港澳青年前途一片光明
丁薛祥代表中共中央總書記習近平和中央政府歡迎他們到北京參與活動，形容習近平十分關心港澳青年，寄託厚望、滿懷深情，多年來在很多場合就關心關愛港澳青年作出一系列重要指示。丁薛祥說港澳特區政府亦高度重視青年發展，這兩年加大工作力度採取很多措施，解決青年學業、就業、生活方面的問題。他相信在黨中央和中央政府領導下，港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。
交流團由港澳中聯辦、港澳特區政府和全國青年聯合會主辦，港澳各界來自不同行業的150名青年代表參與，當中包括立法會議員霍啟剛、吳傑莊、邱達根、梁毓偉和林琳，亦有乒乓運動員杜凱琹等。港澳辦主任夏寶龍、常務副主任周霽、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局副局長梁宏正亦有參與活動。