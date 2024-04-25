丁薛祥稱將加快推動北京國際科技創新中心建設　明年基本形成

2024中關村論壇年會在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥致辭表示，創新是引領發展的第一動力，引述國家主席習近平指「發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章」。

丁薛祥表示，近年來中國深入實施創新驅動發展戰略，推動科技發展實現新的突破，催生新產業、新模式、新動能，成為經濟社會發展突出亮點。中國式現代化關鍵在科技現代化，中國將堅持把高水平科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設全新舉國體制，完善科技創新體系，強化國家戰略科技力量，加強基礎研究和科技攻關，推動前沿技術、顛覆性技術研發應用，不斷打好高質量發展科技基礎支撐。