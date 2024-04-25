丁薛祥稱將加快推動北京國際科技創新中心建設　明年基本形成

2024中關村論壇年會在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥致辭表示，創新是引領發展的第一動力，引述國家主席習近平指「發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章」。
丁薛祥表示，近年來中國深入實施創新驅動發展戰略，推動科技發展實現新的突破，催生新產業、新模式、新動能，成為經濟社會發展突出亮點。中國式現代化關鍵在科技現代化，中國將堅持把高水平科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設全新舉國體制，完善科技創新體系，強化國家戰略科技力量，加強基礎研究和科技攻關，推動前沿技術、顛覆性技術研發應用，不斷打好高質量發展科技基礎支撐。
丁薛祥認為，北京是中國科技基礎最為雄厚、創新資源最為集聚、創新主體最為活躍的區域之一，已經進入全球創新型城市前列，中國將加快推動北京國際科技創新中心建設，到明年使其基本形成，成為世界科學前沿和新興產業技術創新的策源地、全球創新要素匯聚地。而中關村在推進高水平科技自立自強和建設北京國際科技創新中心中肩負重要使命，要繼續深化先行先試改革，積極推動前沿探索、成果共享、開放合作，以科技創新引領產業創新，加快建設國際領先的科技園區。
原文刊登於 香港電台