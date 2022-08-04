七夕｜七夕其實唔係情人節？內地照樣湧現結婚潮

今日是農曆七月初七「七夕」，雖然坊間都默認這一日為「中國情人節」，但實際上「七夕」這天原本是「乞巧節」，是古時少女向玉皇大帝第七個女兒「織女」(又稱「七姐」)祈求心靈手巧從而嫁得如意郎君的節日。一些地方更會「鬥巧」，拜七姐後展示自製的精緻手工藝、點心等，與其他少女「比併」。

民間同一時間流傳牛郎與織女的淒美愛情故事。相傳牛郎偷看下凡沖涼的織女，偷偷將織女衣服藏起，見織女找衣服時才取出遞上。織女對牛郎一見鍾情，兩人隨後結為夫婦，育有3個女兒，未料王母娘娘捧打鴛鴦，將織女捉回天庭，牛郎於是追上天去。最後王母娘娘用銀簪一劃，將牛郎和織女隔在銀河兩邊。喜鵲被兩人不離不棄的深情感動，於是每年七月初七搭起鵲橋，讓兩人相會。

北京廣州等地商場外牆七夕變求婚牆

七夕就這樣慢慢地變成紀念牛郎織女愛情的節日，甚至演變成「中國情人節」。在內地，每年七夕都有許多情侶結婚，多個城市今日都湧現「粉紅泡泡」，充滿浪漫氣息，其中北京、重慶、廣州等地都有商場外牆變成大型求婚牆，多地民政局亦出現登記結婚人潮。

楊貴妃、崔鶯鶯兩段愛情傳奇見證地 七夕辦仿唐婚禮

在河南鄭州，有「準老爺」凌晨5時就去民政局幫兒子「霸頭位」，還有新人花100元人民幣請「跑腿」半夜排隊；陝西西安就有民政局布置成漢代風格，為三百多對身穿漢服的新人證婚。「七月七日長生殿，夜半無人私語時」，見證楊貴妃、唐明皇愛情的西安華清宮，還有《西廂記》張生與崔鶯鶯相遇的山西永濟普救寺，也在七夕這天為廿多對新人舉行仿唐集體婚禮。

濟南動物園一對赤猴七夕「奉子成婚」

山東濟南動物園今日也舉行了一場特別的婚禮，8歲的赤猴新郎「猴王」，與4歲的赤猴新娘「小不點」，在一眾遊客見證下，正式結為夫婦。動物園還爆料，「牠們是自由戀愛，還奉子成婚，小猴子已經兩個半月大了」，又透露最初兩人感情不太好，因為猴王比較暴躁，但小不點很溫柔，用包容和耐性漸漸感動猴王，慢慢相知、相愛，還擁有愛情結晶。

