丈夫被「高薪」誘騙到緬甸　妻扮客瘋狂入錢幫夫「做業績」：不要想天上掉餡餅

大陸四川一名陳女士的丈夫被騙到緬甸，詐騙集團向她索要120萬元人民幣（約130萬港元）的贖金，經濟拮据的她無力支付，丈夫就被要求做電信詐騙。最近丈夫偷偷聯繫上家人後，更要求家人偽裝成客戶，幫忙做業績，陳女士為了與丈夫保持聯絡只能不斷付錢。她用丈夫慘痛的經驗呼籲大眾，「不要想著天上掉餡餅的事」。

起初送一箱茅台給受害人

據陸媒《都市報道》報道，四川達州陳女士的丈夫2022年8月時經姐姐介紹，到成都一家科技公司上班，幾天後就公司以高薪誘惑丈夫「一個月1萬3000元人民幣（約14000港元），簽一年的合約」，要求他出國到緬甸果敢老街。陳女士表示，「知道這件事後第一時間就覺得心裡不踏實」，且她也多次接到公安局的勸阻電話。但出於對姐姐的信任和高薪誘惑，丈夫仍執意要去。丈夫抵達緬甸後，被接到一間賓館裡，對方以幫忙「保管」為由，將身分證和護照都收走，身邊也都是拿著槍的人，「每天都有人給他送飯，還送了一箱菸和茅台酒讓他隨便喝，表現出那邊好像一片繁榮的樣子」。這時的陳女士仍不斷地勸說丈夫趕緊回國，但丈夫依舊不以為意，在賓館待了幾天後，丈夫便被帶到了某個山區，失去了聯繫。等到陳女士再次收到丈夫手機傳來的訊息時，才知道丈夫已徹底落入了詐騙集團的陷阱。

詐騙集團起初向她索要100萬元人民幣（約108萬港元）的贖金，而後又獅子大開口要求付120萬元人民幣（約130萬港元），威脅不付錢就要「剁手腳」，但對於陳女士的家境來說，120萬元人民幣（約130萬港元）簡直是天文數字。陳女指出，詐騙集團拿不到錢，就要丈夫去做電信詐騙，業績不達標就會被毒打，直到5月底丈夫偷偷聯繫上她，並讓家人偽裝成客戶幫他做業績，「我知道這是詐騙，但是我沒辦法，因為他是我老公，所以我不得不一直往裏面投錢」，即使她也知道這並非長久之計。陳女無奈地說，「明明是最親密的人卻要裝作陌生人去演戲」。她也用丈夫的經驗呼籲大眾，「不要想著天上掉餡餅的事」。

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