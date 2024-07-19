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中國
2024-07-19 14:05:36

三中全會｜中財辦：經濟回升向好但面對困難　外資下降屬暫時現象

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二十屆三中全會閉幕翌日，中共中央今早舉行記者會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。(央視截圖)

二十屆三中全會閉幕翌日，中共中央今早舉行記者會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。(央視截圖)

二十屆三中全會昨日閉幕，中共中央今早(19日)舉行記者會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀指，中國經濟回升向好，但亦面對有效需求不足及地方財政等困難，經濟恢復不夠強勁，中央全面深化改革委員會辦公室副主任穆虹就指，外圍環境複雜不會影響中國開放。

穆虹指圍環境不確定性增加，不會影響中國開放的決心和信心。(央視截圖) 韓文秀指經濟恢復不夠強勁。(央視截圖)

需更有力有效實施宏觀調控政策

韓文秀指內地主要宏觀指標符合預期，但亦面對有效需求不足，部分企業經營困難及地方財政困難的挑戰，反映經濟恢復不夠強勁，需要更有力有效實施宏觀調控政策，包括加快專項債發行使用，確保對基層的保障能按時足夠支出，並透過發展科技金融等，為實體經濟提供「源頭活水」

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內房現在調整階段

他又說，受國際環境影響，目前外資出現下跌，惟只是暫時現象，隨著營商環境持續改善，市場機遇增多，相信外資將持續擴大。對於內房問題，韓文秀表示內房市場規模大，目前供求出現變化，市場正在調整階段，需要透過改革解決問題，目前需要切實做好保交房工作，活化存量商品房和土地資源，以促進內房平穩健康發展，達到消化存量及優化增量。

穆虹：外圍環境複雜無礙中國開放

中央全面深化改革委員會辦公室副主任穆虹指，世界百年未有的大變局正在急速發展，強調外圍環境不確定性增加，不會影響中國開放的決心和信心。他說三中全會明確進一步深化改革的總目標，要繼續完善及發展中國特色社會主義制度，全面深化改革必須貫徹黨的全面領導，堅持以人民為中心，堅持全面依法治國等重大原則。

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