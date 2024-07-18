三中全會｜免去秦剛中央委員會委員職務 李尚福被開除黨籍

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議今日(18日)在北京閉幕，全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。
繼續推進港澳和對台工作
習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。全會充分肯定黨的二十屆二中全會以來中央政治局的工作，堅決維護國家安全和社會穩定，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好。
公報仍稱呼秦剛「同志」
全會決定接受前外長秦剛辭職申請，免去秦剛中央委員會委員職務，公報仍以「同志」稱呼秦剛。全會亦審議並通過了中共中央軍事委員會關於國防部前部長李尚福、火箭軍前司令員李玉超、火箭軍前參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。
2029年完成《決定》提出改革任務
全會指出，到2029年完成《決定》提出的改革任務，到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制。
全會對進一步全面深化改革做出系統部署，提高黨對進一步全面深化改革。創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度，必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建一帶一路機制。
全會指出，要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，切實維護社會穩定。要加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險。要有效應對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境。