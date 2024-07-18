三中全會｜免去秦剛中央委員會委員職務 李尚福被開除黨籍

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議今日(18日)在北京閉幕，全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。

繼續推進港澳和對台工作

習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。全會充分肯定黨的二十屆二中全會以來中央政治局的工作，堅決維護國家安全和社會穩定，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好。