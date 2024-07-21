三中全會｜習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

中共第二十屆三中全會上周四閉幕，並通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》(下稱《決定》)。內地官媒周日刊登國家主席習近平就《決定》起草的有關情況向全會作說明，提到有幾方面考慮，其中一項是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需求。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。
習近平在說明提到「有效應對這些風險挑戰，在日益激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要我們進一步全面深化改革，用完善的製度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局」。
黑天鵝、灰犀牛是甚麼？
黑天鵝(black swan)與灰犀牛(gray rhino)是金融術語。黑天鵝原本是指一種從未被發現的天鵝，後來寓意為「從未發生過、產生強烈衝擊的事件」。例如美國911襲擊、金融海嘯和新冠肺炎。黑天鵝發生機率小、不可預期，而灰犀牛卻相反，發生機率大和可預期，與黑天鵝一樣可造成巨大影響的潛在機危。灰犀牛是指經常被提示卻沒有得到充分重視的風險，就像草原上犀牛行動遲緩遠看似乎沒有威脅，但一旦牠橫衝直撞起來已無法逃脫，就如美國2008年爆發的房產次按危機。