三中全會｜習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

習近平在說明提到「有效應對這些風險挑戰，在日益激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要我們進一步全面深化改革，用完善的製度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局」。

黑天鵝、灰犀牛是甚麼？

黑天鵝(black swan)與灰犀牛(gray rhino)是金融術語。黑天鵝原本是指一種從未被發現的天鵝，後來寓意為「從未發生過、產生強烈衝擊的事件」。例如美國911襲擊、金融海嘯和新冠肺炎。黑天鵝發生機率小、不可預期，而灰犀牛卻相反，發生機率大和可預期，與黑天鵝一樣可造成巨大影響的潛在機危。灰犀牛是指經常被提示卻沒有得到充分重視的風險，就像草原上犀牛行動遲緩遠看似乎沒有威脅，但一旦牠橫衝直撞起來已無法逃脫，就如美國2008年爆發的房產次按危機。