三頭馬車數據均勝預期 內地首兩月經濟運行起步平穩

內地公布首兩個月三頭馬車經濟數據，均勝預期。中國國家統計局周一發布的數據顯示，今年頭2個月，工業服務業較快增長，消費投資繼續改善，就業形勢總體穩定，新質生產力成長壯大，經濟運行起步平穩，發展態勢向新向好。 工業方面，1至2月份工業生產較快增長，服務業增勢較好。全國規模以上工業增加值同比增長5.9%，較上年全年加快0.1個百分點，優於市場預期的5.3%。全國服務業生產指數同比增長5.6%。 固定資產投資增速回升 市場銷售增長亦加快，固定資產投資增速回升。1至2月社會消費品零售總額83,731億元人民幣(下同)，同比增長4.0%，優於市場預期的3.8%，較上年全年加快0.5個百分點。全國固定資產投資(不含農戶)52,619億元，同比增長4.1%，優於市場預期的3.2%，較上年全年加快0.9個百分點。扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.4%。

至於貨物進出口基本平穩，貿易結構繼續優化。1至2月份，貨物進出口總額65,364億元，同比下降1.2%。其中，出口38,812億元，增長3.4%；進口26,551億元，下降7.3%。 就業形勢方面總體穩定，而居民消費價格同比下降。全國城鎮調查1至2月失業率平均值為5.3%。2月全國城鎮調查失業率為5.4%，較上月上升0.2個百分點。1至2月全國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.1%，其中1月上漲0.5%，2月下降0.7%。 國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，「總的來看，1至2月份，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩步提高。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎還不穩固。」

他指下階段要實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革開放，著力增強動力、激發活力、改善預期，推動經濟持續回升向好。