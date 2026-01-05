上任後首訪華 國事訪問4日 習近平今接見李在明

南韓總統李在明應國家主席習近平邀請，周日抵達北京，展開在為期4天的國事訪問，是其就任後首次訪華，亦是時隔6年再有南韓總統到訪。韓媒指中方鬆綁「限韓令」可能成為會談議題，並關注雙方會否提及近期的中日矛盾。李在明訪華之際，南韓和日本偵察到北韓昨晨向東部海域發射多枚彈道導彈，示威意味濃。

李在明與夫人金惠景乘專機昨抵達北京首都國際機場，科技部部長陰和俊在場迎接。李在明周日晚先與旅華韓僑舉行晚餐座談會，並介紹政府將提供的支援。他周一將與習近平舉行首腦會談，是兩人去年11月在慶州APEC峰會期間會談後的第二次會晤，料將簽署十多份經濟、產業和氣候等深化合作諒解備忘錄；兩人亦料將討論朝鮮半島局勢、供應鏈投資及旅遊方面等合作。李在明周二將與國務院總理李強會面，並共晉午餐；他還會出席商務論壇，其後轉往上海訪問，到訪大韓民國臨時政府舊址，並跟上海市委書記陳吉寧共晉晚餐。南韓逾200名企業家組成代表團陪同李在明出訪。