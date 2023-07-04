上合組織會議丨倡以合作超越競爭　習近平：反對泛化國安概念

習近平指，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，各國要加強戰略溝通和協作。(中新社/資料圖片)

中國國家主席習近平今日(4日)以視像形式出席第23次上海合作組織領導人峰會(上合組織峰會)。他致辭時指，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，各國要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消弭分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切，把牢正確方向，增進團結互信，切實尊重彼此核心利益和重大關切，獨立自主制定對外政策，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

稱中方願落實全球安全倡議及堅持經濟全球化

習近平又指，要維護地區和平，保障共同安全，實現地區長治久安是上合組織的共同責任，中方願同各方一同落實全球安全倡議，堅持通過對話協商，化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

同時，他指促進經濟增長是地區國家的共同任務，中方願同各方一同落實全球發展倡議，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞築牆設壘、脫鉤斷鍊，努力把互利合作「蛋糕」做大，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。

習近平又提到，要加強高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通，強調歡迎各方共同將「一帶一路」鋪得更寬更遠。