上海七旬翁稱突遭拍膊頭後嚇到腦出血　訴訟成功獲賠8.1萬元

上海一名7旬老翁3年前在住家樓下和鄰居聊天，突遭人拍肩嚇到腦出血，緊急送醫開顱，憤而將對方告上法院，日前判決出爐，認定拍肩此舉起到一定誘發作用，獲賠81,462元人民幣（約9萬港元）。

「我受到驚嚇後重心不穩差點摔倒」

據《紅星新聞》報道，楊姓老翁家住浦東某社區，2020年8月20日晚飯後，下樓倒垃圾並與鄰居閒聊，不料物業工作人員張某悄悄來到他的身邊：「他大力拍打我的雙肩嚇唬我，我受到驚嚇後重心不穩差點摔倒。」

之後楊翁回家途中即出現心慌、頭暈等症狀，到家後還出現嘔吐昏迷等現象，家人立即將他送至醫院救治，經診斷為右側小腦出血破入腦室、急性梗阻性腦積水、高血壓3級（極高危組），當晚即進行開顱手術。