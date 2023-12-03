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2023-12-03 12:45:49

上海七旬翁稱突遭拍膊頭後嚇到腦出血　訴訟成功獲賠8.1萬元

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上海7旬翁稱突遭拍膊頭後嚇到腦出血　訴訟成功獲賠8.1萬元

上海一名7旬老翁3年前在住家樓下和鄰居聊天，突遭人拍肩嚇到腦出血，緊急送醫開顱，憤而將對方告上法院，日前判決出爐，認定拍肩此舉起到一定誘發作用，獲賠81,462元人民幣（約9萬港元）。

「我受到驚嚇後重心不穩差點摔倒」

據《紅星新聞》報道，楊姓老翁家住浦東某社區，2020年8月20日晚飯後，下樓倒垃圾並與鄰居閒聊，不料物業工作人員張某悄悄來到他的身邊：「他大力拍打我的雙肩嚇唬我，我受到驚嚇後重心不穩差點摔倒。」

之後楊翁回家途中即出現心慌、頭暈等症狀，到家後還出現嘔吐昏迷等現象，家人立即將他送至醫院救治，經診斷為右側小腦出血破入腦室、急性梗阻性腦積水、高血壓3級（極高危組），當晚即進行開顱手術。

高血壓係其腦出血主因

由於病情反覆不斷就醫，楊翁歸咎於拍肩膀嚇唬他的張某身上，並將之告上法院，要求其承擔15%責任。

日前上海市浦東新區人民法院開庭審理此案，認為老翁自身所患高血壓係其腦出血主因，然張某拍肩行為雖未直接導致楊翁受傷，但對楊翁腦出血起到一定誘發作用，酌定應承擔10%賠償責任，含精神損害撫慰金和律師費在內，賠償金額為81,462元人民幣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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