上海人解封後「報復性離婚」？民政局：名額有限

上海解封後出現「報復性離婚」？內地社交平台近日熱烈討論上海多區民政局離婚預約爆滿一事，揶揄「所謂的日久生情是假的，應該是日久生厭」、「繼核酸檢測排隊後，下一個排隊火爆的竟然是民政局預約離婚登記」、「6月在上海預約離婚的難度，不亞於4月搶菜的難度，5月走出社區的難度」。不過，上海市民政局今日澄清，「並不存在傳說中的離婚登記爆增」，實情是預約名額有限。

暫停服務近3個月 先消化之前結婚離婚登記

多家上海傳媒在婚姻登記中心預約平台核實情況，發現主要是徐匯區、浦東新區直至下月8日的離婚預約爆滿，其中徐匯區每日離婚名額僅12個，結婚則有20個。徐匯區婚姻登記中心相關負責人昨表示，該中心3月7日起暫停婚姻登記服務，本月1日服務恢復後，主要消化之前預約的結婚、離婚登記，加上疫情防控限制在場人數，故目前開放預約名額有限。

網民知道「真相」後，再質疑「一天12個(名額)，這並不是因為離婚的人多啊，這是故意造出的假像」、「那就把結婚登記的名額挪給離婚登記唄，流程能差多少？」、「為了減少離婚率也是拼了」。適逢全國高考昨日展開，有網民就認為，「怎麼感覺像是，等孩子高考後，馬上離的」、「高考完全國又來一波」。不過，有網民指出，「上海還沒有高考」。還有網民表示，「(離婚)還有一個月冷靜期呢，等到了可以正式拿證的時候也考完了」。上海因為剛解封，全市高考延期至下月7日。