上海企業稱香港匯聚人才擬落戶發展　毋懼中美關係緊張影響

有上海企業在進博會期間舉行的「投資香港推介大會」，簽署滬港兩地合作備忘錄，計劃落戶香港。 其中一間企業，是包括生產半導體芯片產品，並用於智能手機及電腦的「升新科技」，本月落戶香港，預算未來三年在港投資一億多元。創辦人羅志耀來自香港，4年前到內地創業。他指香港匯聚國際人才，希望幫助香港增加芯片設計的競爭力，政府和科學園等也提供很多便利落地政策，適合發展創科。

羅志耀希望將6G和衞星通訊芯片帶到香港應用 羅志耀提到，現時中美關係較緊張，美國制裁較高端產品，包括通訊領域芯片業務，但自己會透過創新技術走「彎道超車」，希望將6G和衞星通訊芯片帶到香港應用，也希望兩、三年內研發出更先進的技術。 此外，2016年成立的「上海鈦米機器人」，也有意落戶香港，透過具備人工智能系統的病房機器人，代替醫護人員進入隔離病房，為需要接受放射治療的癌症患者檢查體溫、血壓及體內輻射量、送藥和遙距問診，減省醫護人手，同時避免醫護人員進入病房後受到輻射影響，現時已在內地多間大型醫院應用。

公司董事長潘晶說，全球均面對醫療服務需求問題，希望引入香港後，透過具國際水平的醫療體制，令機器人融合相關管理標準，加快面向國際市場。至於如何確保系統準確度，減少誤差風險，潘晶說，醫療器械有嚴格的准入門檻，技術已通過多項技術認證，亦已在內地完成大範圍臨床研究，近年在不同學術會議已有醫療機構表達合作意向。 潘晶︰不論美國大選結果如何 也需要醫療技術滿足民眾 被問到機器人產品涉及芯片技術，現時國際形勢對業務的影響，潘晶說，雖然中美之間在芯片等高科技領域出現激烈競爭，但醫療服務是普世需求，相信各方會採取開放態度，又指對於技術型企業而言，毋須過份憂慮不可控因素，不論美國大選結果如何，也需要醫療技術滿足民眾對健康的追求。 原文刊登於 香港電台