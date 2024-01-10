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中國
2024-01-10 11:54:24

上海公園用墓碑鋪湖堤 文物部門解釋︰缺乏石料

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有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。

有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。

有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。

有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。 有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。 有上海網民近日發現，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成，「差點誤以為這是墓地」，當地文物部門解釋因興建園區時缺乏石料，故「就地取材」用了一些無主墓碑，強調「有機會的話會換掉」。

上世紀20年代落葬  

楊浦公園位於上海市楊浦區，1958年開放，園址原為農田、池塘和居民小村落及零星墳地。湖堤上的墓碑主要位於公園內的愉湖景區，從墓誌銘上可以看到，這些墓碑的主人大都在上世紀20年代落葬。有去過該景點的網友說，「看別人介紹以為就幾塊，萬萬沒想到整個湖周圍一圈都是啊，差點誤以為這是墓區了」。

網民稱「以為誤闖墓地」

楊浦公園管理當局回應內媒查詢時稱，沒有收到上級部門要採取保護的通知，如果有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身份，園方肯定會將這些墓碑物歸原主，不過多年來沒有人來認領。

楊浦區綠化和市容管理局綠化管理事務中心表示「我們當時糾結可能是文物，和文旅局都聯繫過，他們也來鑑定過，並不是文物。」楊浦區文物管理部門指：「當時修楊浦公園石料比較少，就用了一些無主的墓碑作為石料。我們也曾經考慮收集起來，但它就是普通的墓碑，不是文物。一是不具備歷史性，二是不具備科學性和藝術性，也沒有甚麼教育意義。」對於被外界批評不尊重先人，局方表示：「跟綠化局溝通過，看看以後有甚麼機會換掉。」
 

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