上海出差男屋企被鄰居「清空」　竊賊：無人住幫手處理

上海一名吳姓男子赴外地出差，半個月後回到家，家中竟「空空如也」，電器不翼而飛，連鍋碗瓢盆都不剩。警方經調查後發現作案者竟是隔壁王姓鄰居，被逮後還理直氣壯稱「因為隔壁沒住人了」。

內媒《中新網》21日報道，靜安公安分局靜安寺派出所，近日接獲吳先生的報案。吳先生表示自己於近日離開上海前往北京出差，一直將備用鑰匙藏在門外櫥櫃的抽屜裏，並用一塊抹布蓋住，不過，他從未讓任何人知道。

直接承認「我開過」

警方在現場發現一項疑點，長時間擱置的空室有明顯積灰，地板上的腳印新舊有別，因此可預見整個作案過程是連續性、長時間的，竊賊曾不止一次闖入吳先生家中。然而，要大費周章搬走這些大家電又不遭人懷疑，結論是疑犯可能是樓內的住戶。

派出所迅速對該樓住戶展開走訪排查。過程中，警方注意到該樓1樓租戶王女家中擺放的鞋架與吳先生丟失的鞋架外形相似。根據《星視頻》的片段，當警方詢問王女是否看過有人打開吳先生的家門時，王女竟直接承認「我開過」，她認為對方家裏沒住人，便開門處理屋內物品。