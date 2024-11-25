上海千萬豪宅樓內傳惡臭　破開夾層驚見上萬蛆蟲

內地上海有民眾向媒體爆料，稱其砸上千萬人民幣買下豪宅，入住後樓間卻頻傳惡臭，探查發現是夾層污水滲漏積水，可怕的是還有上萬隻蛆在蠕動。

業主田先生表示向物業反映問題，得到「夾層裡面密閉空間裡面產生漏水了」，記者跟隨工人鑽進在B1與1樓間的夾層密閉空間，其高度約1.5米左右，生活下水管道皆封閉在此，兩排臨時排水溝內積滿了黑水，用手電筒照亮後仔細一看，發現黑水溝內，竟然有上萬隻蛆在蠕動，還有些許糞便散發著強烈惡臭。

7個月過去維修依然沒有進展

為何夾層內會有裸露的排水溝？原來，在今年4月的時候，封閉在承重牆體內的排水管道發生漏水情況，最初，開發商派維修人員在夾層的牆上開孔，挖了臨時的導水槽，讓從水管中漏出的水先流到水槽裡。

田先生指出，業主們被告知具體的維修方案還要再研究才能敲定，沒想到，7個月過去，維修依然沒有進展，「施工方出的方案裡說，要對夾層承重牆體進行開洞，說有一定的風險，可能影響結構，導致一樓會塌陷。後來這個問題就一直擱置了」。

由於開發商拒絕出面受訪，記者聯繫當地七寶鎮房管所，負責人邵文海表示將請更專業的施工單位對現場進行一個評估，「如果確實不影響相鄰業主生活的情況下，我們還是要求開發企業和施工單位推動維修專案。接下來，我們會繼續和開發商交涉，請他們抓緊落實維修，用最優的方案，半個月之內解決問題」。

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