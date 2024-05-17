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中國
2024-05-17 14:38:32

上海商場「智能尿兜」20蚊可驗尿 內媒倒咖啡照出體檢報告

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上海有商場在男洗手間設置「智能尿兜」，稱每次支付19.9元人民幣，便能驗出尿液中的14項尿常規指標。(新京報圖片)

上海有商場在男洗手間設置「智能尿兜」，稱每次支付19.9元人民幣，便能驗出尿液中的14項尿常規指標。(新京報圖片)

上海有商場在男洗手間設置「智能尿兜」，稱每次支付19.9元人民幣，便能驗出尿液中的14項尿常規指標。惟有內媒發現該款體檢尿兜即使倒咖啡當尿驗，一樣會照出體檢報告。

新京報周四(16日)報道，上海有部份商場近期裝設一款「健康檢測小便池」，聲稱掃碼付款19.9元，就能查看14項尿常規指標。記者周三(15日)到上海黃浦區一商場找到該款體檢尿兜，靠近後屏幕彈出「您有多久沒有體檢了？即刻獲取一份尿檢報告」宣傳字句。

上海有商場在男洗手間設置「智能尿兜」，稱每次支付19.9元人民幣，便能驗出尿液中的14項尿常規指標。(新京報圖片) 上海有商場在男洗手間設置「智能尿兜」，稱每次支付19.9元人民幣，便能驗出尿液中的14項尿常規指標。(新京報圖片) 真正尿液報告顯示，記者的尿鈣含量有些偏高。(新京報圖片) 記者倒一杯咖啡到小便池。(新京報圖片) 至於受驗咖啡的報告，則顯示葡萄糖（尿糖）偏高，PH值偏酸，尿鈣偏低。(新京報圖片)

記者按指示掃碼付款後正常排尿，以及倒一杯咖啡到小便池，約5分鐘在手機收到體檢報告。真正尿液報告顯示，記者的尿鈣含量有些偏高。至於受驗咖啡的報告，則顯示葡萄糖（尿糖）偏高，PH值偏酸，尿鈣偏低。隨後記者前往附近一家三甲醫院檢驗科檢測尿常規，檢驗報告顯示記者尿液中所有指標均正常。

公司稱準確度達到90%以上

記者及後向提供該套「健康檢測小便池」的北京少多科技有限公司查詢，項目經理陳先生介紹，這款共享智尿檢小便池，不是醫療器械，目前在全國各地裝機一萬多台，近期已進入上海十多家商場，準確度可以達到90%以上。惟當記者質疑為何倒入咖啡也可以出具報告時，陳先生表示，設備只能用試紙檢測液體中的成分，無法判斷到底是尿液還是其他液體，只對所檢測的液體負責，強調咖啡、可樂等有色液體會嚴重影響設備的檢測效果。

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