上海地鐵列車撞掉落吊臂 乘客：感覺車廂要脫軌(有片)

事發在早上8時左右，兩部吊車吊起鋼架，有吊車的吊臂突然斷裂，跌落在上海地鐵11號綫的高架軌道，駛至的列車來不及剎停，撞上斷裂的吊臂。從鐵路旁行駛車輛的車cam片段可見，列車撞上吊臂時發出巨大聲響，大量碎片和沙塵揚起，列車減速向前滑行數十米。有乘客表示，事故當下的撞擊感很強烈，甚至感覺車廂要脫軌，因地鐵駕駛員急剎車，所有人向前傾。乘客在列車上受困約50分鐘，在救援人員打開車廂門後，他們沿著路軌走了20分鐘到200米外的陳翔公路站，順利脫困。有乘客表示，「發生撞擊的那段地鐵軌道，像斷橋一樣，少了一截」。

上海地鐵今日(22日)早上發生列車撞吊臂事故。肇事地點為架空路段，列車行駛期間突然有吊臂跌落路軌，列車迎頭撞上，照片可見車頭上方嚴重損毀，車廂內玻璃碎片散落一地，幸無造成乘客受傷。有乘稱，列車撞上吊臂時撞擊感強烈，感覺車廂要脫軌。

上海地鐵｜網民：最擔心的事發生了

乘客拍攝的車廂內照片可見列車窗損毀、車門歪斜，以及玻璃碎片掉落一地。在微博，網民留言表示「嚇人」，也有留言聲稱，「最擔心的事發生了，南翔這裡建新高架，施工旁邊地鐵和其他現有高架路的車輛還是正常行駛，每次開車路過看上邊新修高架施工都害怕，加速通過。」亦有許多留言表示，所幸無人員傷亡，「以財產損失角度來說，也可能達到重大事故標準。相關責任方涉嫌重大責任事故罪了」。

上海地鐵上午9時46分通報指出，由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中。由於現場情況複雜，搶修時間預計較長。上海地鐵表示，武威路至嘉定方向的乘客不要乘坐11號線，改乘地面交通。武威路往市區方向可乘坐11號線。根據「上海嘉定」微信公號發布的消息，嘉定公車部門在上海地鐵11號線嘉定北站、嘉定新城站、陳翔公路站、安亭站和南翔站開啟5條往返武威路站的短駁公車，接駁乘客。