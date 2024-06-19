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2024-06-19 15:25:15

上海地鐵持刀傷人案釀3傷 54歲男刀手落網 安檢閘外發生(更新)

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上海地鐵持刀傷人釀3傷 54歲男刀手落網 (微博圖片)

上海地鐵持刀傷人釀3傷 54歲男刀手落網 (微博圖片)

上海地鐵發生持刀傷人案，上海市公安局城市軌道和公交總隊官方今日(19日)通報，早上8時28分，上海軌道交通9號線合川路站內發生一宗持刀傷人案件。民警接報後迅速到場，將3名受傷人員送院治療。目前，犯罪嫌疑人沈某（男，54歲）已被捕，案件正在進一步偵辦中。對於有網民質疑「安檢形同虛設」，公安指事件發生在安檢閘外。

上海地鐵表示，為配合外部處置，9號線合川路站臨時關閉，及後合川路站已重開。

目擊者︰滿地是血嚇死了

網傳圖片顯示，一名男傷者於閘機附近倒地，一名持刀男子於站外被兩名民警圍堵，有目擊網民表示，「合川路站有人拿刀捅人，滿地是血嚇死了。」 

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一名當時在現場的上海市民表示，「那個男的傷人的時候在進站通道內，還沒到安檢。」另有早上乘坐九號線的上海市民指，「早上車廂內人很多，如果發生在車廂內，後果不堪設想。」

網傳圖片顯示，有傷者於閘機附近倒地。​​​​(微博圖片) 網傳圖片顯示，有傷者於閘機附近倒地。​​​​(微博圖片) 上海地鐵持刀傷人釀3傷 54歲男刀手落網 (微博圖片) 一名持刀男子被民警控制​​​​(微博圖片) 有網民表示，「合川路站有人拿刀捅人，滿地是血嚇死了。」 有網民表示，「合川路站有人拿刀捅人，滿地是血嚇死了。」 上海軌道交通9號線合川路站內發生一宗持刀傷人案件。​​​​(微博圖片) 上海地鐵表示，為配合外部處置，9號線合川路站臨時關閉​​​​(微博圖片)
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