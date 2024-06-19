上海地鐵持刀傷人案釀3傷 54歲男刀手落網 安檢閘外發生(更新)

上海地鐵發生持刀傷人案，上海市公安局城市軌道和公交總隊官方今日(19日)通報，早上8時28分，上海軌道交通9號線合川路站內發生一宗持刀傷人案件。民警接報後迅速到場，將3名受傷人員送院治療。目前，犯罪嫌疑人沈某（男，54歲）已被捕，案件正在進一步偵辦中。對於有網民質疑「安檢形同虛設」，公安指事件發生在安檢閘外。

上海地鐵表示，為配合外部處置，9號線合川路站臨時關閉，及後合川路站已重開。

目擊者︰滿地是血嚇死了

網傳圖片顯示，一名男傷者於閘機附近倒地，一名持刀男子於站外被兩名民警圍堵，有目擊網民表示，「合川路站有人拿刀捅人，滿地是血嚇死了。」