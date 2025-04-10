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2025-04-10 12:20:00

上海地鐵癡漢當眾射精　女乘客崩潰：你脫褲弄到我身上？(有片)

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上海地鐵癡漢當眾射精，女乘客崩潰：你脫褲弄到我身上？(微博)

上海地鐵癡漢當眾射精，女乘客崩潰：你脫褲弄到我身上？(微博)

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上海地鐵發生離譜事件，一名男乘客竟然在擁擠的車廂內，拉開褲鍊自慰，並射精到一名女乘客臀部，過程被另一名女子拍下後揭發，受害人當場崩潰怒斥：「你把褲子脫了還射在我身上？！」男子即使矢口否認，最終亦被乘客帶去交給民警處理。

綜合《荔枝新聞》等內地媒體報道，事發於周二(8)下午6時半，正值繁忙時段，當時上海地鐵一號線一班列車上擠滿乘客，一名男子疑似當眾自慰，動作引來一名女乘客的懷疑，拿出手機拍攝，卻發現他竟然射精到另一名女乘客臀部，當場揭發此事，受害女子黑色褲子上可以看到明顯的白色疑似精液。受害女得知後崩潰怒斥：「你把褲子脫了還射在我身上？！」男子否認說：「沒有啦！」但目擊女直指他明明褲子拉鍊拉開來手淫，表示已經拍到影片，隨即打電話報警。男子著急想求受害女原諒，不斷地伸手觸碰受害女，她連聲喝斥：「別碰我！」最後目擊女及乘客陪同受害女帶著男子落車找民警。

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受害女子黑色褲子上可以看到明顯的白色疑似精液。(微博) 目擊女直指他明明褲子拉鍊拉開來手淫。(微博)

涉事男子被依法處以行政拘留

上海市公安局城市軌道和公交總隊9日通報，指涉事41歲姓姚男子在地鐵車廂內，對一名女乘客實施猥褻行為，後被周圍乘客扭送至公安機關。目前，姚某已被公安機關依法處以行政拘留。上海軌交公安表示，依法嚴厲打擊各類侵犯女性合法權益的違法犯罪行為。呼籲市民乘客乘坐軌道交通時如遇不法侵害，請立即撥打110報警，也可直接向車站民警反映。

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