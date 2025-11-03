上海地鐵老人拒坐關愛座　強行坐在女乘客大腿上

根據目擊者拍攝的影片顯示，事發於10月28日晚間繁忙時間，上海地鐵9號線列車運行途中，下一站為七寶站。影片中可見，藍衣老人強行坐在一名女性的大腿上後，女乘客及其身旁的乘客試圖將老人推開，但老人仍多次坐下來。

上海地鐵9號線10月28日晚高峰時段發生讓座爭議事件，車廂內一名藍衣老人在拒絕乘客讓出的關愛座後，強行坐到一名女乘客的大腿上，令女乘客報警求助。上海地鐵工作人員回應表示，將記錄反饋此事件，由相關管理部門調查核實後給予回應。

對於地鐵爭議事件，有律師表示，該老年乘客的行為違背女乘客意願，強行坐到其腿上，造成肢體接觸很有可能構成強制猥褻。根據《治安管理處罰法》規定，猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，可判處五日以上及十日以下拘留。

律師還表示，此類無故侵擾他人、擾亂社會秩序的尋釁滋事行為，可罰款五日以上十日以下拘留或者一千元人民幣以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並罰款二千元人民幣以下罰款。