上海外國語大學男生向女生咖啡「落藥」 被開除學籍 取消預備黨員資格

上海外國語大學一名21歲姓尹男生，周日在學校圖書館趁一名女生離開座位，在其咖啡內投放不明物體。該名女生返回座位後發現咖啡有異味，吐回杯內，再去廁所倒掉，然後去保安處查閱閉路電視，結果發現尹男「投藥」後還坐在她斜後方觀察她有否喝下咖啡，甚至尾隨她到廁所。女生更想起，事發前連續多日都曾見過尹男出現在身邊。
女生隨即報警，尹男同日被警方帶走調查，承認投放了半片從網上購買的「牛磺酸泡騰片」，而網購平台上的網店多以「催情藥」宣傳牛磺酸。事件發生後，相關網店紛紛將牛磺酸下架，或者修改商品描述。
官媒：對學生失德行為絕不能大事化小小事化無
官媒新華社今日報道，上海外國語大學已於昨日開除尹男學籍，同時根據黨規黨紀，取消其預備黨員資格。新華社旗下《半月談》表示，學校對於學生失德行為，絕不能大事化小小事化無，校方果斷開除尹男，是向不法行為亮劍，更是表明對惡意侵犯他人合法權益的行為必須零容忍。
牛磺酸實非催情藥 但男生或有犯罪動機
另外，內傳媒引述多名醫生指出，牛磺酸並非催情藥，功效只是類似提神飲品「紅牛」。不過，多名內地律師同時指出，雖然牛磺酸無催情效果，但若證實尹男落藥原因是主觀認為牛磺酸屬於催情藥物，尹男就具有強姦該名女生的犯罪動機，加上其的確投放了所謂催情藥，應承擔相應法律責任。
內媒：讓女孩安心將杯子放桌上 是全社會的責任
內地傳媒連日批評，「投藥就是犯罪，絕不能姑息縱容」，偷偷向女性杯子投放不知名藥劑，無論是甚麼，都對女性人身安全、人格尊嚴構成嚴重危害，「讓女孩安心地把杯子放在桌子上，是全社會的責任」。有評論更指出，尹男身為「保送生、新生發言代表、大學班長」，擁有一系列明亮的標籤，「到底是心存僥倖覺得不會暴露，還是認為即便曝光後自己也不會受到重罰？」