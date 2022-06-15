上海外國語大學男生向女生咖啡「落藥」 被開除學籍 取消預備黨員資格

涉事女生倒掉咖啡，發現底部有可疑殘渣(左圖)。涉事男生承認在咖啡中投放在網上購買的「牛磺酸泡騰片」，而網購平台對牛磺酸泡騰片的宣傳充滿性暗示。(互聯網)

上海外國語大學一名21歲姓尹男生，周日在學校圖書館趁一名女生離開座位，在其咖啡內投放不明物體。該名女生返回座位後發現咖啡有異味，吐回杯內，再去廁所倒掉，然後去保安處查閱閉路電視，結果發現尹男「投藥」後還坐在她斜後方觀察她有否喝下咖啡，甚至尾隨她到廁所。女生更想起，事發前連續多日都曾見過尹男出現在身邊。

女生隨即報警，尹男同日被警方帶走調查，承認投放了半片從網上購買的「牛磺酸泡騰片」，而網購平台上的網店多以「催情藥」宣傳牛磺酸。事件發生後，相關網店紛紛將牛磺酸下架，或者修改商品描述。

官媒：對學生失德行為絕不能大事化小小事化無

官媒新華社今日報道，上海外國語大學已於昨日開除尹男學籍，同時根據黨規黨紀，取消其預備黨員資格。新華社旗下《半月談》表示，學校對於學生失德行為，絕不能大事化小小事化無，校方果斷開除尹男，是向不法行為亮劍，更是表明對惡意侵犯他人合法權益的行為必須零容忍。