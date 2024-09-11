上海夫妻離婚都不想養大女　法庭最終咁判

上海市虹口區人民法院早前審理一宗離婚案，夫妻結婚12年，育有兩個女兒，直至今年決定離婚，但彼此都不要養撫養大女兒，雙方依然堅持己見各不讓步，最後法院判二人不准離婚。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，男子阿偉和阿佳(皆化名)2012年婚後育有2名至今均未成年的女兒，阿佳一直是全職媽媽，阿偉在外經營小事業，今年阿緯突然向法院訴請離婚。阿偉說，因為夫妻常為了瑣事吵架，感情也出現裂痕，會撫養小女兒，但不想養大女兒。阿佳說，她同意離婚，但因為她沒工作，也沒能力養小孩，希望法院把2個小孩的撫養權判給阿偉。法官說，希望2人能考慮長女的撫養問題。不過，儘管法官勸說，夫妻還是不讓步。阿偉指出，父母老了，他要外出工作，沒能力養大女兒。阿佳說，她也沒經濟能力撫養兩個孩子。