上海失婚男鐵路站內刺殺前妻　判死刑早前被處決

內地一名羅姓男子2021年，因要求前妻陶姓女子與其復婚不成，竟持刀在火車站狠砍前妻的胸腹部十餘刀致死。法院在2023年以故意殺人罪判處羅男死刑，羅男已在今年4月伏法。

根據《上觀新聞》，上海檢察機關25日披露一宗案件詳情。2020年7月30日，羅男與陶女協議離婚，之後二人又因債務產生糾紛，陶女便向法院提起民事訴訟，要求羅男歸還欠款。

因債務產生糾紛

2021年6月10日，法院對債務糾紛案開庭審理後進行調解，雙方達成協議並簽字。羅男期間向陶女提議「復婚」遭拒。羅男離開法院後，將其事先準備的折疊尖刀藏匿於褲袋內，搭乘計程車尾隨陶女及其律師。

當日12時23分許，陶女在鐵路淮安東站西落客平台下車時，羅男追上並持尖刀刺戳陶女胸腹部，陶女倒地後，羅男仍持刀繼續捅刺、劃割十餘刀。陶女經送醫搶救無效，於當日13時40分死亡。