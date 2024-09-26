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2024-09-26 12:15:49

上海失婚男鐵路站內刺殺前妻　判死刑早前被處決

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上海失婚男鐵路站內刺殺前妻　判死刑早前被處決

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內地一名羅姓男子2021年，因要求前妻陶姓女子與其復婚不成，竟持刀在火車站狠砍前妻的胸腹部十餘刀致死。法院在2023年以故意殺人罪判處羅男死刑，羅男已在今年4月伏法。

根據《上觀新聞》，上海檢察機關25日披露一宗案件詳情。2020年7月30日，羅男與陶女協議離婚，之後二人又因債務產生糾紛，陶女便向法院提起民事訴訟，要求羅男歸還欠款。

因債務產生糾紛

2021年6月10日，法院對債務糾紛案開庭審理後進行調解，雙方達成協議並簽字。羅男期間向陶女提議「復婚」遭拒。羅男離開法院後，將其事先準備的折疊尖刀藏匿於褲袋內，搭乘計程車尾隨陶女及其律師。

當日12時23分許，陶女在鐵路淮安東站西落客平台下車時，羅男追上並持尖刀刺戳陶女胸腹部，陶女倒地後，羅男仍持刀繼續捅刺、劃割十餘刀。陶女經送醫搶救無效，於當日13時40分死亡。

曾多次毆打家暴受害人

檢察官在辦案過程中發現，羅男平時行事極端，曾多次毆打家暴被害人陶女，並以殺人威脅陶女及其家屬。

上海市第三中級人民法院在2023年2月6日，作出一審判決，以故意殺人罪判處羅男死刑，剝奪政治權利終身。羅男不服一審判決提出上訴，上海市高級人民法院同年8月28日作出二審裁定，裁定駁回上訴，維持原判。2024年4月19日，經最高人民法院核准，對羅男執行死刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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