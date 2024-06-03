熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-06-03 12:35:27

上海女坐網約車睡著被司機偷吻 曹操出行：暫封號調查

分享：
上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

內地網約車安全再受到關注，上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。
 

上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

涉事司機暫被封號 至警方完成調查

《南方都市報》報道，上海女士西西（化名），5月30日凌晨近3時和朋友吃完火鍋後，經網約車平台「曹操出行」找車回家。西西指當晚只喝了一杯酒，沒有醉，但因疲倦打算睡一會。司機中途遞了一個枕頭讓她躺著睡一會。不過西西出於警惕斷言拒絕，強行讓自己清醒，惟最終仍不敵睡魔，當她再次醒來時，卻發現司機竟已坐在自己左側並在親吻她，嚇得她立即把他踹開，打開車門逃跑，然後報警並向平台投訴。

「10分鐘單獨相處」  平台指沒行車記錄儀和錄音

西西指由於司機往後座前已結束了行程訂單，錄音也隨之結束，所以行程結束後司機的行為沒有錄音佐證，附近監控也拍不到司機在車內的行為，但相信司機往後方後，二人有「10分鐘的單獨相處」，需要調取行車記錄儀作為證據。但經後續溝通，平台對她表示，該車是加盟車，即社會車輛，沒有行車記錄儀。

事後，涉事平台曹操出行回應稱：「該事件發生後，公司高度重視，始終積極配合警方調查。安全、城市和體驗團隊第一時間組建專項小組展開調查。目前，警方正在對該事件進行調查，尚未確定結論。在調查結果明確之前，我們已對司機做出封號處理。」
 

Ad Block
八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受