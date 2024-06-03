上海女坐網約車睡著被司機偷吻 曹操出行：暫封號調查

上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

內地網約車安全再受到關注，上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

上海一名夜歸女聲稱日前凌晨坐「曹操出行」網約車，期間在車上因疲憊睡著，到達目的地後醒來，卻見司機坐在其身旁，並偷吻猥褻自己，她及後報警。「曹操出行」指，涉事司機已被封號，直至警方完成調查。

《南方都市報》報道，上海女士西西（化名），5月30日凌晨近3時和朋友吃完火鍋後，經網約車平台「曹操出行」找車回家。西西指當晚只喝了一杯酒，沒有醉，但因疲倦打算睡一會。司機中途遞了一個枕頭讓她躺著睡一會。不過西西出於警惕斷言拒絕，強行讓自己清醒，惟最終仍不敵睡魔，當她再次醒來時，卻發現司機竟已坐在自己左側並在親吻她，嚇得她立即把他踹開，打開車門逃跑，然後報警並向平台投訴。

「10分鐘單獨相處」 平台指沒行車記錄儀和錄音

西西指由於司機往後座前已結束了行程訂單，錄音也隨之結束，所以行程結束後司機的行為沒有錄音佐證，附近監控也拍不到司機在車內的行為，但相信司機往後方後，二人有「10分鐘的單獨相處」，需要調取行車記錄儀作為證據。但經後續溝通，平台對她表示，該車是加盟車，即社會車輛，沒有行車記錄儀。

事後，涉事平台曹操出行回應稱：「該事件發生後，公司高度重視，始終積極配合警方調查。安全、城市和體驗團隊第一時間組建專項小組展開調查。目前，警方正在對該事件進行調查，尚未確定結論。在調查結果明確之前，我們已對司機做出封號處理。」

