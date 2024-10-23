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中國
2024-10-23 12:38:00

上海女子搭高鐵睡過站　竟砸破防護罩按緊急鈕要求下車

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上海女子搭高鐵睡過站　竟砸破防護罩按緊急鈕要求下車

事發後邱女被帶往派出所調查。（圖／翻攝《上游新聞》）

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中國上海市一名女子日前搭乘高鐵，不慎睡過站，她在慌亂之下，竟按下緊急煞車按鈕要求下車，事發後被警方處以行政拘留7日的處罰。

 

女子上車後小睡醒來時發現列車睡過站

《上游新聞》報導，這名邱姓女子21日上午購買上海站至蘇州園區站的G8988次車票，她上車後小睡了一會兒，等再次醒來時，發現列車已經到站。慌亂中她拿起行李就衝往車門，但由於不確定此時停靠的是否為蘇州園區站，她又折回車廂詢問其他乘客，在得到肯定的答覆後，她又趕緊向車門走去，但此時車門已緩緩關閉。邱女說，她一急之下，「想都沒想」就將車門旁的三個按鈕都按了一遍，未料觸發列車警報。

事發後，列車工作人員連忙趕來，將邱女移交至上海鐵路公安處蘇州站派出所，警方表示，邱女此舉已涉嫌擾亂公共交通工具秩序，將予以行政拘留7日處罰。而這班列車也因此事晚點近8分鐘，導致大批旅客在月台苦苦等候。

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紅色緊急按鈕被邱女砸破防護罩並按下。（圖／翻攝《上游新聞》）

紅色緊急按鈕被邱女砸破防護罩並按下。（圖／翻攝《上游新聞》）

警方提醒坐過站可聯繫列車工作人員

警方提醒，緊急煞車按鈕切勿隨意按下，如遇坐過站或上錯車的情況，可以立即聯繫列車工作人員，由工作人員填寫客運記錄後，在下一站下車並將客運記錄交至車站工作人員，車站會安排旅客免費乘坐返回的高鐵，切莫因「一時情急」而觸犯法律。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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