上海女子搭高鐵睡過站　竟砸破防護罩按緊急鈕要求下車

中國上海市一名女子日前搭乘高鐵，不慎睡過站，她在慌亂之下，竟按下緊急煞車按鈕要求下車，事發後被警方處以行政拘留7日的處罰。

女子上車後小睡醒來時發現列車睡過站

《上游新聞》報導，這名邱姓女子21日上午購買上海站至蘇州園區站的G8988次車票，她上車後小睡了一會兒，等再次醒來時，發現列車已經到站。慌亂中她拿起行李就衝往車門，但由於不確定此時停靠的是否為蘇州園區站，她又折回車廂詢問其他乘客，在得到肯定的答覆後，她又趕緊向車門走去，但此時車門已緩緩關閉。邱女說，她一急之下，「想都沒想」就將車門旁的三個按鈕都按了一遍，未料觸發列車警報。

事發後，列車工作人員連忙趕來，將邱女移交至上海鐵路公安處蘇州站派出所，警方表示，邱女此舉已涉嫌擾亂公共交通工具秩序，將予以行政拘留7日處罰。而這班列車也因此事晚點近8分鐘，導致大批旅客在月台苦苦等候。