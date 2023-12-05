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中國
2023-12-05 11:29:17

上海女子海底撈做手膜 忘記戴回鑽戒「被當垃圾扔掉」

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上海女子海底撈做手膜 忘記戴回鑽戒「被當垃圾扔掉」

上海女子海底撈做手膜 忘記戴回鑽戒「被當垃圾扔掉」

內地連鎖火鍋店海底撈提供不少「增值服務」，一名上海女子近日於當地海底撈分店接受手膜服務後，忘記戴回兩枚戒指，回去尋找時被告知「已被當垃圾扔掉」，女子及後報警，海底撈表示已有專人與當事人聯絡處理事件。

事主稱前往海底撈在上海崇明萬達廣場的分店做手膜，按工作人員要求摘下手上的兩枚戒指，放入店方提供的專用塑膠袋，及後她在店內用餐，將塑膠袋放在吃飯的桌子上，離開時忘記帶走。待她返回取戒指時，被店員告知「當垃圾丟了」，她隨即報警。

女子發布了她在店內做手膜的閉路畫面，照片顯示其中一枚戒指疑為鑽戒。 海底撈提供的用來裝戒指的塑膠袋為黃色，上面印有「記得帶走我喔」字樣 女子發布了她在店內做手膜的閉路畫面，照片顯示其中一枚戒指疑為鑽戒。

海底撈稱正與事主處理事件

女子發布了她在店內做手膜的閉路畫面，照片​​顯示其中一枚戒指疑為鑽戒。海底撈提供的用來裝戒指的塑膠袋為黃色，上面印有「記得帶走我喔」字樣。該店工作人員表示，公司有專人與當事人聯絡溝通，並且妥善處理，之後會將此事反映給門市負責人回覆。

律師指店方沒履行保管責任

有內地律師表示，海底撈在提供手膜服務時要求女子將戒指摘下並放入專用的袋子​裡，因此海底撈有責任妥善保管顧客的物品。如果女子按照要求將戒指放入了袋子，並且袋子上有明確的提醒字樣，那麼海底撈應該承擔起保管戒指的責任。如果戒指被當作垃圾扔掉了，這顯然是海底撈的失誤，因為他們沒有履行他們所承諾的保管責任。因此，這名女子有權要求海底撈賠償她的戒指。

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