上海女律師「自我檢舉」成上司情婦 群組曝光開房細節

一名自稱北京冠領（上海）律師事務所的29歲女律師近日於工作群組「自我檢舉」稱成為上司情婦，發布出軌細節，言語描述尺度之大令輿論咂舌。上海律師協會工作人員就表示，正在了解情況，會和紀律部門核實，如確有其事會向上級部門匯報。

內地社交平台近日流傳一聊天記錄截圖，一名稱為敖某某律師的用戶發消息稱，「我是冠領敖某某律師。以下是我的自我匯報，我愛上了我的上司，雖然他已婚，但我無法控制愛上他。」她以第一人稱口吻描述了大量自己主動與上司約會、開房等行為，細節描述用語極其露骨，「我主動約他吃飯喝酒，主動提出與他開房做愛，主動和他發生婚外戀半年...........我每周都會和上司出去開房......他對我欲罷不能......」更稱自己「超喜歡給上司當性奴」。

自責破壞他人家庭 「喪盡天良豬狗不如」

她自責破壞他人家庭，「喪盡天良、豬狗不如」，因此在工作群中向同事上司公開自己的「賤人」行為，也會「向公眾媒體披露我在冠領律師事務所的所有細節，向律協自我揭發」。

業務特長為「家庭婚姻」

在上海市律師協會平台查詢到，「北京冠領（上海）律師事務所」人員名單中確有一名叫敖某某的執業律師，其首次執業時間為「2020-07-07」，執業機構為「北京冠領（上海）律師事務所」，主管司法局為「普陀區司法局」。在律師自行填報的業務特長中有一項為「家庭婚姻」。北京冠領（上海）律師事務所時工作人員回應稱「這是謠言，我們所沒有這個人」。