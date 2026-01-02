上海女懶理滴水遭鄰居暴打　斬傷對方獲認定正當防衛獲釋

上海市日前爆發一宗鄰居衝突，一名女子遭鄰居踹門闖入住家、毆打，她慌亂中拿菜刀反擊，導致對方受傷，一度被以故意傷害罪逮捕，但之後案情戲劇反轉，檢方認定她「正當防衛」，不予批准逮捕。

「你當是下雨好了」

綜合內媒報道，最高人民檢察院周二披露這宗案件，事發於2024年3月。當時，一名徐姓女子在自家陽台沖洗窗台，水流滴落至1樓康姓鄰居家的陽台，由於兩家因多年積怨不合，康男大聲質問，徐女僅回應「水往低處流，你當是下雨好了」，隨即轉身回屋。