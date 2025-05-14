上海女扮過敏逼退房費　1個月爽住10多間酒店被捕

王女1月內免費住了10多家酒店，皆謊稱環境不衛生致過敏要求退費。（圖／翻攝微博）

上海一名女子日前以環境不乾淨導致皮膚搔癢過敏為由，要求酒店退費。報警後，警方才發現女子本身就是過敏體質，而且近一個月內輾轉住過10多間酒店，都是透過故意抓癢導致紅腫來住「霸王房」。

近一個月要求十多間酒店退款免單

據《極目新聞》等內地媒體綜合報道，近日上海普陀警方破獲一宗尋釁滋事案件，涉案女子在上海旅遊近一個月，輾轉十多間酒店，通過故意抓撓皮膚等方式，要求酒店退款免單。

據悉，3月15日13時許，普陀公安分局真光路派出所接轄區某連鎖酒店負責人劉經理報警稱，有一名女子王某以設施不乾淨為由要求酒店退還房費，雙方發生經濟糾紛。

民警前往現場，經查，王女一天前入住該酒店，卻在退房時聲稱酒店衛生不達標，導致其身上發了大量紅疹，出現皮膚瘙癢過敏的症狀，以此要求店家退還房費。協商過程中，雙方就賠償方案無法達成一致，遂報警。

酒店房務員意外撿到病歷報告

在瞭解事件情況後，民警對雙方的矛盾糾紛開展了調解工作。在調解過程中，酒店房務員整理王女退房後的房間時，意外撿到了一份她遺落在桌上的病歷報告，發現其早在入住之前就已經確診為皮膚過敏，並非入住後才導致。同時，劉經理又查詢了同品牌酒店系統，得知王女在外省酒店也同樣發生過類似糾紛。

警方根據相關疑點開展調查取證。通過調取相關記錄，民警發現，王女於一個月前到上海旅遊，先後輾轉十多家酒店，但都沒住兩天便匆匆退房。

走訪中，王女住過的所有酒店管理人員皆指出，她在退房當天都曾以「衛生問題導致皮膚過敏」為由，要求酒店退還全額房費。警方問詢了王女曾就診過的醫生，醫生回饋稱王女的症狀疑似自己抓撓導致。