上海女扮過敏逼退房費　1個月爽住10多間酒店被捕

上海一名女子日前以環境不乾淨導致皮膚搔癢過敏為由，要求酒店退費。報警後，警方才發現女子本身就是過敏體質，而且近一個月內輾轉住過10多間酒店，都是透過故意抓癢導致紅腫來住「霸王房」。
近一個月要求十多間酒店退款免單
據《極目新聞》等內地媒體綜合報道，近日上海普陀警方破獲一宗尋釁滋事案件，涉案女子在上海旅遊近一個月，輾轉十多間酒店，通過故意抓撓皮膚等方式，要求酒店退款免單。
據悉，3月15日13時許，普陀公安分局真光路派出所接轄區某連鎖酒店負責人劉經理報警稱，有一名女子王某以設施不乾淨為由要求酒店退還房費，雙方發生經濟糾紛。
民警前往現場，經查，王女一天前入住該酒店，卻在退房時聲稱酒店衛生不達標，導致其身上發了大量紅疹，出現皮膚瘙癢過敏的症狀，以此要求店家退還房費。協商過程中，雙方就賠償方案無法達成一致，遂報警。
酒店房務員意外撿到病歷報告
在瞭解事件情況後，民警對雙方的矛盾糾紛開展了調解工作。在調解過程中，酒店房務員整理王女退房後的房間時，意外撿到了一份她遺落在桌上的病歷報告，發現其早在入住之前就已經確診為皮膚過敏，並非入住後才導致。同時，劉經理又查詢了同品牌酒店系統，得知王女在外省酒店也同樣發生過類似糾紛。
警方根據相關疑點開展調查取證。通過調取相關記錄，民警發現，王女於一個月前到上海旅遊，先後輾轉十多家酒店，但都沒住兩天便匆匆退房。
走訪中，王女住過的所有酒店管理人員皆指出，她在退房當天都曾以「衛生問題導致皮膚過敏」為由，要求酒店退還全額房費。警方問詢了王女曾就診過的醫生，醫生回饋稱王女的症狀疑似自己抓撓導致。
王女涉嫌尋釁滋事罪已被刑事拘留
4月24日，普陀警方掌握了犯罪嫌疑人王女的確鑿犯罪證據，前往閔行區某浴場將其成功抓獲。
到案後，犯罪嫌疑人王女對其通過虛構衛生問題導致皮膚過敏並以此要求退賠房費的犯罪事實供認不諱。據王女交代稱，她從小便是過敏性皮膚體質，身上很容易過敏發紅。為節省房費，王女在每次退房前都會以酒店衛生不達標造成其皮膚過敏為由，惡意要求酒店方退款免單。
目前，王女因涉嫌尋釁滋事罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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