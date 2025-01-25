上海女為打唇釘偷取家中百萬珠寶　賤賣60元激死阿媽

上海一名少女因零用錢不夠打唇釘，竟偷走家中價值百萬的珠寶去變賣，但由於不清楚物品真偽，竟以贗品價60元人民幣（約64.5港元）賣出，店家竟也裝傻收購，媽媽得知後嬲到當場報警。

據《看看新聞》報道，上海市民宋女士（化名）日前心急如焚地來到普陀區萬里派出所，稱自己家中收藏的保守估計總價百萬的多件珠寶、玉石被女兒女兒小李（化名）拿到住家附近的花鳥市場以60元人民幣賤價變賣，她向警員表示：「有的甚至是十幾年前的了，像卡地亞的那些，還有些珍藏款，她就拿了個袋子給我全裝了」。