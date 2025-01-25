上海女為打唇釘偷取家中百萬珠寶　賤賣60元激死阿媽

上海一名少女因零用錢不夠打唇釘，竟偷走家中價值百萬的珠寶去變賣，但由於不清楚物品真偽，竟以贗品價60元人民幣（約64.5港元）賣出，店家竟也裝傻收購，媽媽得知後嬲到當場報警。
據《看看新聞》報道，上海市民宋女士（化名）日前心急如焚地來到普陀區萬里派出所，稱自己家中收藏的保守估計總價百萬的多件珠寶、玉石被女兒女兒小李（化名）拿到住家附近的花鳥市場以60元人民幣賤價變賣，她向警員表示：「有的甚至是十幾年前的了，像卡地亞的那些，還有些珍藏款，她就拿了個袋子給我全裝了」。
百萬珠寶「完璧歸趙」
小李向警方坦承，因為想要換點零用錢去打唇釘，就背着媽媽將珠寶偷偷拿出家中，派出所接案後隨即展開調查，通過電話聯繫花鳥市場負責人，共同尋找涉事玉石回收店鋪，成功聯繫上買主陳某，並告知其相關情況，將他約至派出所進行協商解決此事。
經查，陳某在明知小李所出售的珠寶玉石是真品，且沒有相關購買憑證的情況下，還是選擇隱瞞實情、低價收購，明顯存在私心，經員警批評教育後陳某將珠寶全數退還：「我一共收了9件珠寶，全部在這裏了，我自願退還」。所幸，普陀警方得知後，及時出手挽損，將價值百萬的珠寶「完璧歸趙」。
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