上海女西藏阿里撞車 自揭「全體公務員」為她捐血 丈夫否認特權

一名上海女子早前赴西藏阿里度蜜月遭遇車禍，一度身受重傷，拍片自揭其家人疑動用關係，令當地全體公務員為她捐血，父親更花費120萬元人民幣包下醫療專機，她目前已回到上海留醫，近日傷情稍有好轉。惟事件近日成社交平台焦點，大批網民質疑事主「走後門」及有特權才獲全力救治，其丈夫事後辯稱只是他的「善意謊言」，阿里當局則指是部分公務員主動捐血，否認動用全體人員。 小姑姑聯繫上海衛健委 「整個阿里的 A 型血給你輸上了」 事因起因是一名上海女子於抖音拍片自述，在阿里度蜜月時遭遇車禍身受重傷，丈夫於短訊稱通過親戚「小姑姑」聯繫上海市衛健委，再聯繫阿里當地，動用了阿里所有公務人員為她捐血，丈夫更稱「整個阿里自治區的A型血都給你輸上了，你全身換了兩次血。」，她不光獲得紀律部隊官兵、公務員等捐獻的7,000毫升血液，父親更花費120萬元包下醫療專機轉院救治，乘車途中疑獲「開路」，隨即引發社交平台輿論指責有事主有特權。

丈夫辯稱為鼓勵妻子求生 「說了善意謊言」 隨後女事主丈夫闢謠，解釋短訊是在妻子甦醒後發出，原因是妻子傷勢太重，「為了鼓勵求生」才說出這段話；澄清「小姑姑」不是公職人員，而是阿里部門建議向上海市衛健委求助，小姑姑等家人才想辦法聯絡上海市衛健委，捐血則由阿里當地醫院和衛健委組織，並非他們的個人行為。 對於被質疑強制阿里全部公務員捐血，他稱是醫院人員在群組發消息，「希望有好心人去捐血」，絕非強制，剩下的血也會被存在醫院血庫，「不是只給我們用」。在援藏醫生的建議下，妻子父親聯絡到醫療專機，自費將她運下高原，目前已回到上海正在住院治療。