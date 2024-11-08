上海女誕黑皮膚嬰兒惹出軌疑雲　醫：或基因突變

綜合內媒報道，這名人妻透過剖腹產生下男嬰，豈料寶寶的膚色十分黝黑，相當異常，這名人妻的丈夫見狀後，從原本的欣喜情緒瞬間變臉，而這名人妻也非常驚訝，她喊冤強調自己懷孕時沒去過非洲、沒吃過非洲菜，更不認識非洲朋友。面對這個尷尬場景，醫護只好不斷表示沒有「抱錯」孩子。

強調懷孕時沒去過非洲

事件引發網友熱議，有人質疑人妻出軌，建議丈夫做DNA親子鑑定，有人則表示：「只是膚色黑，長得還是像亞洲人。」還有網友認為：「上次有個類似的，是祖上有其他人種血統，傳了很多代，後來孩子遺傳到了。」更有網友擔心此事已影響了夫妻關係：「這件事情無疑給整個家庭帶來了巨大的風暴。孩子的出生本應是充滿喜悅和期待的時刻，卻變成了一場令人難以接受的意外。」

對於種種傳言，內媒引述醫學專家認為，由於受精卵在形成過程中發生基因突變，可能導致嬰兒發生特徵異常，例如膚色，這種現象雖罕見但「並非不可能發生」，隨着孩子成長也許膚色會改變。

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