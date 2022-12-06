上海女賣慘問朋友同事借70萬狂買奢侈品 被捕還理直氣壯：我還錢咪得

上海楊浦區一名姓戴女子為了購買奢侈品，竟虛購家人生病、家人做生意周轉不靈等理由，向身邊朋友甚至同事借錢，少則2萬元(人民幣，下同)，多則30多萬元，幾年來總共借得70萬元。由於戴女一直以各種理由推搪還錢，多名債主忍無可忍，一同報案，沒想到戴女被警方帶走時，仍然毫不在意，稱「我只是向他們借錢，還給他們就是了」。

上海市公安局微信「民警直通車上海」報道，當楊浦警方接到多名人士共同報案，指戴女向他們借錢後未在約定時間內還錢時，還以為是普通的債務糾紛，但進一步了解後得知，戴女借錢的理由層出不窮，包括「表哥癱瘓」、「母親生病」、「堂哥做生意」等。據警方初步統計，涉案金額約70萬元，且這些錢財早已被戴女揮霍一空，案件可能涉及詐騙。

事主涉嫌詐騙被捕

警方調查後證實，戴女2017年畢業後，進入醫院從事護理工作，但因喜歡購買奢侈品，每月薪金無法滿足其日常開支需求，於是近幾年陸續向身邊同事或朋友以各種理由借錢；每次被催還錢時，都「拖得一天是一天」，繼續虛構各種理由不還錢。目前戴女因涉嫌詐騙，已被警方依法逮捕。

網民：病態消費觀 又窮又虛榮

案件引起微博網民熱議，「借錢高消費？太牛了」、「沒有公主的命，得了公主的病」、「病態消費觀，又窮又虛榮，還騙得理直氣壯」、「真可恨，用別人的血汗錢來消費」、「能借到70萬說明她人際關係真的不錯」、「現在風氣不對，甚麼做自己啦，甚麼不要委屈自己啦，幫幫忙先好好做人」。還有網民質疑，「就這樣的衣服和鞋子？這都甚麼玩意啊？淘寶貨啊」、「借了那麼多錢，她審美還是把錢給浪費了」。