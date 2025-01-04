上海婦拎幾十萬現金綁單車後座　不翼而飛嚇餐懵

上海一名老婦人領了相當於百萬台幣現金後，竟放紙箱內綁在自行車後座就騎走，後來不翼而飛。（圖／翻攝微博）

內地一名女子近日到銀行領了31萬多人民幣（約32.9萬港元）現鈔，正準備存入另一家銀行。她將大筆現鈔裝在紙箱中，綁在單車後座上就騎走。沒想到過個路口整箱錢就不翼而飛，讓她急得報警。

據《羊城晚報》等內媒綜合報道，近日，上海普陀公安分局曹楊新村派出所接報案，一名程姓老婦人慌張表示，自己剛從銀行領出的31萬多人民幣（約32.9萬港元）現金不翼而飛。

準備存入炒股基金

程姓老婦人告訴警方，當天她從交通銀行領出大把白花花的鈔票，正準備存入住家附近另一家銀行當炒股基金。隨後，程女將錢用塑膠袋裝好並藏進了一個紙箱中，又將箱子綁在單車車後座上。後來騎車到一處路口時，程阿姨回頭看了一眼，才發現現金早已不翼而飛。焦急地返回尋找，卻怎麼樣也找不到，只好報警求助。

根據程女提供的資訊，警方先到交通銀行詢問了工作人員程阿姨領取現金的時間，再將時間軸以及程女的行車路線告知了所內綜合指揮室。警方仔細調閱街道上的監視器畫面，發現她在經過一處青年公園時，由於道路顛簸導致紙箱掉落。幾分鐘後，路過的一名行人見沒人認領，便將箱子撿走。