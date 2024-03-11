上海媽與國泰職員肢體衝突被永久拒載 起訴再遭駁回

一名內地女乘客2022年在上海浦東機場櫃位辦理登機手續時，因未找到入境簽證，與國泰航空職員爆發肢體衝突，遭永久拒載，事後以侵犯人格權益為由入稟法院，被一審判處敗訴，及後決定上訴。內媒報道，上海市第一中級人民法院二審日前駁回女乘客上訴，維持一審判決。
陪女兒往香港參加入學考試
2022年7月，旅客方女士和女兒赴上海浦東機場，準備搭乘國泰往香港，陪同女兒前往香港參加入學考試。當辦理手續時，她找不到兩人入境簽證，因此無法登機，獲職員提示在網上下載自己入境簽證，卻未能下載女兒入境簽證。方女士表示當時她一個人帶著孩子在機場孤立無援，網絡很差，自己的簽證成功下載，但女兒的始終未能下載，便尋求工作人員幫助，但沒有一個人理她。縱使女兒沒簽證，她仍要求登機，與職員爆發口角及肢體衝突。
國泰航空委托訴訟代理人說，方女士辱罵工作人員，事主沒有想自己的原因，而是先把責任推委工作人員，要求向她提供上網熱點，提供下載的服務。公安前來對事件進行處置，雙方達成了口頭和解。
「居然叫我孩子一個人飛香港」
隨後，方女士終於在行李箱找到了入境簽證，因超過報到時間，她只好改簽航班。再次辦理報到時，她卻收到一份「拒絕運輸通知」，她被國泰永久拒載。方女士稱：「當時我打了幾十次客服電話，國泰沒有任何人回應我，後來我發了微博，我說為何針對我一個婦女，疫情期間帶著一個11歲的孩子，孩子還在機場哭鬧，工作人員十分冷漠，居然叫我孩子一個人飛香港。」方女士無法接受被永久拒載，於是在微博上連續發文宣洩不滿，並起訴到法院。
法院指事主未能管控好情緒
方女士將國泰告上法院。她認為航空公司服務意識淡薄，導致雙方矛盾升級，侵犯了其人格權益，要求航空公司停止侵權、公開賠禮道歉並賠償損失，法院一審駁回了方女士的全部訴請。
方女士上訴，法院審理認為旅客如發洩負面情緒，有可能對其他旅客產生負面影響，負面影響有可能帶到機艙內，因此，即使在機場發生干擾公共秩序的行為，也會對航空安全造成直接影響。方女士未能管控好個人情緒，與航空公司工作人員發生語言和肢體衝突，客觀上構成了航空公司拒載的情形。二審維持原判。