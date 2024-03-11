上海媽與國泰職員肢體衝突被永久拒載 起訴再遭駁回

一名內地女乘客2022年在上海浦東機場櫃位辦理登機手續時，因未找到入境簽證，與國泰航空職員爆發肢體衝突，遭永久拒載，事後以侵犯人格權益為由入稟法院，被一審判處敗訴，及後決定上訴。內媒報道，上海市第一中級人民法院二審日前駁回女乘客上訴，維持一審判決。（路透社資料圖片）

一名內地女乘客2022年在上海浦東機場櫃位辦理登機手續時，因未找到入境簽證，與國泰航空職員爆發肢體衝突，遭永久拒載，事後以侵犯人格權益為由入稟法院，被一審判處敗訴，及後決定上訴。內媒報道，上海市第一中級人民法院二審日前駁回女乘客上訴，維持一審判決。

陪女兒往香港參加入學考試

2022年7月，旅客方女士和女兒赴上海浦東機場，準備搭乘國泰往香港，陪同女兒前往香港參加入學考試。當辦理手續時，她找不到兩人入境簽證，因此無法登機，獲職員提示在網上下載自己入境簽證，卻未能下載女兒入境簽證。方女士表示當時她一個人帶著孩子在機場孤立無援，網絡很差，自己的簽證成功下載，但女兒的始終未能下載，便尋求工作人員幫助，但沒有一個人理她。縱使女兒沒簽證，她仍要求登機，與職員爆發口角及肢體衝突。

國泰航空委托訴訟代理人說，方女士辱罵工作人員，事主沒有想自己的原因，而是先把責任推委工作人員，要求向她提供上網熱點，提供下載的服務。公安前來對事件進行處置，雙方達成了口頭和解。