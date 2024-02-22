上海安洵｜文件外洩涉入侵香港機構　考評局：無收到資料被盗或外泄報告　中大：未有證據顯示2019年被黑客攻擊

【新增考評局及中大回應】

美聯社等多間外媒報道，中國網絡安全公司「上海安洵信息」有大量內部文件疑遭外洩，內容顯示該公司曾向包括內地安全部門在內的中央機構提供情報收集服務，被攻擊的對象十分廣泛。根據文件披露的目標名單，香港多個政府部門、企業及政治團體都曾被攻擊，包括有考評局、食環署、中文大學、教育大學、科技大學、樹仁大學、東華學院。CSL、PCCW、和記等電訊商同樣在名單上。民協以及已解散的職工盟亦是被攻擊的目標。文件又指該公司曾監控英國的內政部、財政部，入侵印度國防部，台灣、新疆、泰國等多個政府部門及電訊公司亦是竊取機密目標。

考評局回應指，經檢視後，局方資訊和網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有收到有資料被盗取或外泄的報告及訊息。考評局一向十分重視資訊系統的安全，會持續採取多項措施加強資訊保安，定期為員工提供相關培訓，以及與執法機構合作進行恆常監察和舉辦演習等。

中文大學回覆傳媒查詢則指，一直關注校內資訊保安系統及網絡安全，但就有關2019年疑被黑客攻擊一事，大學未發現有證據顯示當時有相關黑客活動。中大強調，會繼續密切監察校內網絡情況，確保網絡運作正常，免受黑客威脅，若發現此類活動線索，會即時報告警方。