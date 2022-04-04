上海封控｜內地增逾1.3萬宗本土感染　上海多約9000宗再創新高

內地疫情持續擴大，過去一日新增13,137本土感染病例，確診個案1,366宗，無症狀感染11,771宗；至於正在封控的上海疫情升溫，再多9,006宗本土個案，再創單日新高，當中8,581宗屬無症狀感染個案，上海今日展開全市核酸檢測，解放軍緊急抽調陸海軍等醫療單位，超過2,000名醫療人員，前往上海支援抗疫。

吉林再增逾3500宗本土個案

至於正在封城的吉林疫情仍然嚴重，昨日新增3,578宗本土感染個案，包括836宗確診及2,742宗無症狀感染個案，其中長春市繼續是疫情重災區，有逾2,900宗本土個案，其次吉林市則有630多宗；至於內地其他本土個案則分布在福建、黑龍江及浙江等地。

孫春蘭：堅持「動態清零」總方針 不動搖

正在上海調研防控工作的中央政治局委員、副總理孫春蘭表示，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，亦要保障城市和核心功能穩定運行，必須著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈，有序組織實施好全員核酸篩查。她重申要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，全力守護人民安康、保障城市運行。

截至目前，內地公布現有確診病例25,724宗，累計確診病例156,143宗，4,638人病亡。