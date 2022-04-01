上海封控｜內地增7229宗本土感染　上海佔逾4500宗連跌兩日

上海自本周一起實行分階段封控，圖為義工將居民在線訂購的貨品從小區門口運送到戶。(新華社圖)

內地疫情未見緩和，昨日新增7,229宗本土感染個案，確診1,787宗，無症狀感染個案5,442宗，比前日8,454宗再少逾1,200宗，當中實施「封控」的上海佔4,502宗，包括358宗本土確診及4,144宗無症狀感染個案，比前日5,653宗少逾1,100宗，連續兩日下降，其中20宗確診是早前的無症狀感染病例，其餘感染個案都在隔離管控或相關風險人群排查中發現。本土個案第二多仍是吉林省，過去一日再添2,234宗。

廣東省添19宗香港輸入個案

廣東省昨日新增18宗本土感染個案，全省境外輸入確診病例有2宗，其中1宗來自香港；而境外輸入無症狀感染個案32宗，其中18宗來自香港，換言之，廣東省報稱昨日有19宗境外輸入個案來自香港。

上海 浦西地區 今起 開展核酸篩查

上海今日實施第二階段的「封控」，浦西地區按早前計劃由今日凌晨3時起進行核酸篩查，到下周二凌晨3時解封，期間小區實施封閉管理，所有人員足不出戶，涉及1,600萬人及12個區；至於浦東、浦南及鄰近區域則清晨5時解封，實施分區分類，網絡化管理，當中封控區足不出戶，有感染者的樓宇採取14天封閉管理，其他地區劃為管控區或防範區，餐飲經營場所暫停堂食。