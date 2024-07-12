上海少女遇「菩薩」奉上數百萬　神棍同夥良心發現揭真相

上海女高中生小星（化名）結識一名自稱是「文殊菩薩」轉世的女網友，對方表示只有不斷滿足其需求才能贖清前世所欠下的債，小星竟深信不疑，7年來除拍不雅片「修練」，還騙家人賣樓，致損失達284萬人民幣（約305萬港元）。

據《上海法治報》報道，2016年，還在讀高中的小星透過網上聊天結識了擅長「玄學」的薛女，對方自稱是文殊菩薩轉世。薛女以占卜等方式解答小星在日常生活中遇到的一些難題，小星對薛女很是崇拜，經常按照對方要求寄一些零食過去以示謝意。

之後薛女又宣稱前世生活在高維度世界，而小星則生活在低維度世界，前世她不圖名利為幫助小星付出了很多金錢和心血，所以小星今生需要還上一輩子欠薛女的債。從2018年下半年開始向小星索要錢款，揚言如果不服從，小星之後的生活就會不斷倒霉。小星對這套說辭她深信不疑，並全部應允，共計給出數萬元錢款。

每天轉5,000元人民幣

見小星如此聽話，薛女逐漸變本加厲，從2019年下半年開始要求每月給她1萬元人民幣（約1.07萬港元），甚至發展為每天轉3,000到5,000元人民幣（約3,225到5,375港元）。除此之外，小星還要幫她清空購物車，為其各項日常開銷買單。

有時小星只是因為穿錯一件衣服、沒有點對薛女想吃的外賣或說錯一句話，就會被辱罵、體罰，甚至被拍下不雅片段，而薛女則將這些對小星的人格侮辱與能力貶低都美化為必須接受的「修練」。

為了滿足薛女無休止的物質需求，小星中斷留學，將學費及生活費都轉給薛女，還以學業需要為由，讓家人賣掉了一套房子。此後，薛女還要小星學着做直播，並派其前同事馮某當「神將」指導小星，由於小星表現不好，始終沒有獲得甚麼收益。