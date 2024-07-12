上海少女遇「菩薩」奉上數百萬　神棍同夥良心發現揭真相

上海女高中生小星（化名）結識一名自稱是「文殊菩薩」轉世的女網友，對方表示只有不斷滿足其需求才能贖清前世所欠下的債，小星竟深信不疑，7年來除拍不雅片「修練」，還騙家人賣樓，致損失達284萬人民幣（約305萬港元）。
據《上海法治報》報道，2016年，還在讀高中的小星透過網上聊天結識了擅長「玄學」的薛女，對方自稱是文殊菩薩轉世。薛女以占卜等方式解答小星在日常生活中遇到的一些難題，小星對薛女很是崇拜，經常按照對方要求寄一些零食過去以示謝意。
之後薛女又宣稱前世生活在高維度世界，而小星則生活在低維度世界，前世她不圖名利為幫助小星付出了很多金錢和心血，所以小星今生需要還上一輩子欠薛女的債。從2018年下半年開始向小星索要錢款，揚言如果不服從，小星之後的生活就會不斷倒霉。小星對這套說辭她深信不疑，並全部應允，共計給出數萬元錢款。
每天轉5,000元人民幣
見小星如此聽話，薛女逐漸變本加厲，從2019年下半年開始要求每月給她1萬元人民幣（約1.07萬港元），甚至發展為每天轉3,000到5,000元人民幣（約3,225到5,375港元）。除此之外，小星還要幫她清空購物車，為其各項日常開銷買單。
有時小星只是因為穿錯一件衣服、沒有點對薛女想吃的外賣或說錯一句話，就會被辱罵、體罰，甚至被拍下不雅片段，而薛女則將這些對小星的人格侮辱與能力貶低都美化為必須接受的「修練」。
為了滿足薛女無休止的物質需求，小星中斷留學，將學費及生活費都轉給薛女，還以學業需要為由，讓家人賣掉了一套房子。此後，薛女還要小星學着做直播，並派其前同事馮某當「神將」指導小星，由於小星表現不好，始終沒有獲得甚麼收益。
企圖賣到緬北做電訊詐騙
不料薛女竟想出讓小星偷渡到緬北搞電訊詐騙為她賺錢，此想法遭到馮某反對，並向小星揭穿薛女謊言，表示「轉世」、「修練」都是騙人話術，然小星執迷不悟，直到馮某找來小星家人一起勸解，小星這才醒悟，於2024年2月報警。
2024年7月，松江區人民檢察院以涉嫌詐欺罪對薛女提起公訴。經審查，小星認識薛女時還是心智尚不成熟的未成年人，薛女作為年長其10餘歲的成年人，利用在占卜、算命等方面的興趣對被害人灌輸自己的思想長達7年，使小星陷入薛女編造的所謂「今生修練以贖清前世罪孽」的謊言中，並基於這種觀念認為其應當服從薛女，包括給她錢款、接受她的懲罰。
可見，薛女以非法佔有為目的，虛構事實使小星陷入錯誤認識，讓小星按照其要求交付錢款共計人民幣284萬餘元（約305萬港元），並將收到的錢款用於個人消費、購物。薛女責罵、毆打小星，對小星造成故意傷害的犯罪情節則另案處理。
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