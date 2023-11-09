上海市國安局：「90後」男受外國間諜幫助考取公務員　出賣機密事敗後遭判監

上海有一名90後男子在間諜的幫助下考上公務員，接着多次將黨政機關內部核心資料洩漏，被法院依「間諜罪」判處4年9個月有期徒刑。
原月薪只有8000元人民幣
根據上海市國家安全局近日消息，涉案人員董男是名90後，曾在上海某大學讀研，2019年畢業後，開始再黨政機關下轄研究所工作，每個月薪水只有8,000元人民幣（約8,739港元），基本上扣掉生活開銷後，幾乎每個月都是月光族。
有天下班回家路上，董男突然被一位老外攔下問路，為了表示感謝，老外邀請他到酒吧喝酒，兩人因此交換了聯繫方式，男子在幾杯黃湯下肚後，把自己的個人資料全部告訴對方，萬萬沒想到眼前這名外國人，其實是外國間諜。
被指禁不住金錢誘惑
接着老外便以「做研究」為由，請董男幫忙在公司找行業的內容數據和分析報告，自己則會支付一定金額的報酬，男子禁不住金錢誘惑，就這樣三番兩次地洩露機密，最後甚至還在老外的幫助下，考取公務員，到更核心的單位任職，以竊取內部重要資料和數據。
上海市國家安全局調查後，迅速將董男逮捕，更重大的機密資料沒有洩露，法院認定董男作為黨政機關工作人員，法律意識和保密意識卻相當淡薄，在明知對方境外背景身份的情況下，為了經濟利益甘於被對方利用，因此判決他四年九個月有期徒刑，並剝奪政治權利一年。
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