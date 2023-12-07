上海店家疑得罪城管致遭天天「守門口」針對　當局終認錯允改正（有片）

上海有店家向媒體投訴，之前因在營業時間卸貨，與當地城管人員發生口角，竟遭對方使出「瞪眼」執法，一群人排排站堵門「目視店內」，半個月來幾乎天天報到，嚴重影響正常營運。

上門執勤已半月有餘

透過店家提供的現場影片可見，6名身穿統一服裝的執勤人員，一字排開站在一家商舖門外，雙手背後，雙眼直視店內，外套背後寫着「綜合巡管」四個大字。

店員余女士告訴《大皖新聞》，這群街道巡管人員已針對她家店舖執勤半月有餘，每當店舖有進貨要搬運時，對方都會準時出現，少的時候是2個人，多的時候是八九個人，在店外站成一排，要求商店在半個小時內裝卸完畢。