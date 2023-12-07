上海店家疑得罪城管致遭天天「守門口」針對　當局終認錯允改正（有片）

上海有店家向媒體投訴，之前因在營業時間卸貨，與當地城管人員發生口角，竟遭對方使出「瞪眼」執法，一群人排排站堵門「目視店內」，半個月來幾乎天天報到，嚴重影響正常營運。
上門執勤已半月有餘
透過店家提供的現場影片可見，6名身穿統一服裝的執勤人員，一字排開站在一家商舖門外，雙手背後，雙眼直視店內，外套背後寫着「綜合巡管」四個大字。
店員余女士告訴《大皖新聞》，這群街道巡管人員已針對她家店舖執勤半月有餘，每當店舖有進貨要搬運時，對方都會準時出現，少的時候是2個人，多的時候是八九個人，在店外站成一排，要求商店在半個小時內裝卸完畢。
店家：很影響正常經營
余女士說，附近店舖裝卸貨物時也沒見他們有這種行為，街道巡管隊員似乎有意針對她們店舖，這對店裏的生意影響很大：「我們是正規經營的店舖，他們一群人天天站在店外，顧客說甚麼的都有，很影響正常經營」。
江川路街道辦城管部門工作人員6日回應表示，涉事人員是街道聘用的外判市容管理隊員，協助城管工作，因為涉事店舖卸貨時違規經營，所以才會有市容管理隊員上門制止。據其瞭解，市容隊員只有5次「堵門」的行為，工作存在不當之處，將會改正。
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