上海恢復正常生活秩序 市民放煙花炮仗慶祝

內地新增新冠肺炎本土個案進一步回落至兩位數，前日新增97宗，包括28宗確診及69宗無症狀感染，其中上海分別佔9及22宗，北京佔16及2宗。封控超過兩個月的上海，今起進入「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」，全市住宅小區出入、公共交通工具行駛及私家車通行有序恢復，有市民大放煙花、炮仗，慶祝「解封」。

上海市政府昨表示，「我們的城市將迎來新的開始」。今日零時起，上海全面實行常態化分級分類管理，即按感染者所住樓房、小區、村、單位及活動軌跡，來劃定疫情中、高風險地區；現有封控區、管控區繼續封閉、管控，若指定時間內無新增感染即可降級，而區域內沒有封控區、管控區，即屬低風險地區。截至前日，上海仍有531個封控區，涉及19萬人；3,069個管控區，涉及45萬人。

搭車繼續要有核酸證明

除中、高風險區及封控區、管控區外，上海今日零時起有序恢復住宅小區出入，任何單位和個人不得阻止本區居民出入，但本區居民進入小區時，仍須戴口罩、量體溫、掃場所碼、出示「隨申碼」綠碼，速遞、外賣員等非本區居民則須「加碼」出示72小時內核酸陰性證明。

巴士、鐵路、過江渡輪等公共交通工具，除涉及疫情防控所需的車站及跨省線路外，今起恢復行駛；網約車、的士、私家車除疫情中、高風險區及封控區、管控區外全市通行，不須再出示機動車電子通行證。購物中心、超市等客流量放寬至最高人數限制的75%；戲院、文化博物館、健身室等密閉場所暫緩開放。企業、工業園區、商廈等，在做好防疫管理前提下全面復工復產。

進入小區、有明確防疫要求的公共場所，以及乘搭公共交通工具，今起仍須出示核酸陰性證明，但時效由48小時內放寬至72小時內。

北京豐台停止非必要流動

北京方面，除豐台區外，全市16個區都已最少連續3日無社會面感染。市政府昨要求，豐台區全區居家辦公，停止一切非必要流動。至於台灣，昨新增80,656宗本土確診及90宗死亡，染疫人口突破200萬。