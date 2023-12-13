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中國
2023-12-13 14:50:00

上海推「青椒拿鐵」還有拉花　網民：飲完還可炒餸

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上海一家網紅咖啡廳TAIJUAN COFFEE最近推出「青椒拿鐵」，一杯要價9.9元人民幣。

繼蔥花拿鐵之後，上海咖啡廳又有力作，一家網紅店近期推出「青椒拿鐵」，拿整顆青椒當容器裝咖啡還拉花，網友打趣說「喝完可以帶回家炒肉絲」。據《上游新聞》報道，上海一家網紅咖啡廳TAIJUAN COFFEE最近推出「青椒拿鐵」，一杯要價9.9元人民幣，以新鮮青椒作為容器，裝入拿鐵咖啡還精心拉花，成功炒熱話題，而吸睛的外觀也讓不少人前去嚐鮮。有網友笑稱，「喝完還能帶回家炒菜。」

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內地近期出現各種千奇百怪口味的拿鐵飲品（圖／翻攝百度）

內地近期出現各種千奇百怪口味的拿鐵飲品（圖／翻攝百度）

網上平台超過1000人想購買「青椒拿鐵」

據悉，這家店除了經典美式、拿鐵等飲品之外，還有賣麵包。在平台頁面上，有超過1000人想購買「青椒拿鐵」。店家還備註，以新鮮的青椒作為器皿，喝上一口，有濃郁的咖啡味及牛奶味，當然還有青椒味。咖啡廳的店員表示，青椒拿鐵的銷售量很好，「12日早上那一波很快就全部賣光了。」影片也在網路上曝光，只見店員熟練將挖空的青椒，放在透明塑膠杯上，倒入咖啡、牛奶混合，最後再製作拉花，整個過程毫無違和感。喝過的客人表示，喝完拿鐵後再吃幾口青椒，整體口感、味道很奇妙。相關消息也引起不少網友討論，「青椒我可以，拿鐵我也可以，但兩者結合我不行」、「是跟菜市場聯名嗎」、「早上喝完，晚上再回去炒青椒拿鐵肉絲」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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