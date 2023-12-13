上海推「青椒拿鐵」還有拉花　網民：飲完還可炒餸

網上平台超過1000人想購買「青椒拿鐵」

據悉，這家店除了經典美式、拿鐵等飲品之外，還有賣麵包。在平台頁面上，有超過1000人想購買「青椒拿鐵」。店家還備註，以新鮮的青椒作為器皿，喝上一口，有濃郁的咖啡味及牛奶味，當然還有青椒味。咖啡廳的店員表示，青椒拿鐵的銷售量很好，「12日早上那一波很快就全部賣光了。」影片也在網路上曝光，只見店員熟練將挖空的青椒，放在透明塑膠杯上，倒入咖啡、牛奶混合，最後再製作拉花，整個過程毫無違和感。喝過的客人表示，喝完拿鐵後再吃幾口青椒，整體口感、味道很奇妙。相關消息也引起不少網友討論，「青椒我可以，拿鐵我也可以，但兩者結合我不行」、「是跟菜市場聯名嗎」、「早上喝完，晚上再回去炒青椒拿鐵肉絲」。