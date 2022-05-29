上海新方案加快經濟恢復 料商戶全年減負3000億人民幣

內地昨新增215宗新冠肺炎本土個案，包括54宗確診、161宗無症狀感染，其中上海分別佔29及93宗、北京佔14及7宗，無新增死亡個案。台灣方面，今日新增76,539宗本土確診、145宗死亡個案。

上海市政府今日宣布，將自下月起取消復工復產白名單制度及不合理限制，進入公共場所和乘搭公共交通工具所須的核酸陰性證明時效，亦由48小時內放寬至72小時內。上海政府同時發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，稱加上3月底推出的振興經濟「21條」，預計全年將為市場主體減負最少3,000億元(人民幣，下同)。

暫緩困難行業交醫保 不裁員企業最高補貼300萬

《方案》包括在餐飲、零售、旅遊、民航、公路水陸鐵路運輸共5個特別困難行業，暫緩收取醫療、養老、失業及工傷保險供款；對不裁員的困難行業按每名員工給予600元補貼，每間公司上限300萬元；對國有房屋免租期阻長至6個月，鼓勵非國有房屋業主為小微企業和個體工商戶免租6個月，政府按免租金額的30%作出補貼等。

鼓勵民眾換車換電器 鼓勵發展夜間經濟

《方案》還大力促進消費，包括年內新增4萬個非營業客車牌照配額，個人消費者報廢或轉讓名下在上海登記且符合相關標準的小客車，並購買純電動汽車，給予每輛車1萬元補貼；購買環保智能家電、環保建材、節能產品等有適當補貼，支持大型商場、網購平台等以折扣、補貼等方式展開家電以舊換新、環保智能家電及電子消費產品促銷等活動；支持大型商貿企業、網購平台等以多種方式發放消費券；改善「購物節」方案，適時推出主題購物節，鼓勵發展夜間經濟等。